Το δηκτικό σχόλιο Ανδρουλάκη για την ένταξη Λοβέρδου στη Ν.Δ.: «Ήταν μια μεγάλη έκπληξη, περίμενα ότι θα πάει στο Μ-Λ ΚΚΕ»

Με δηκτικό τρόπο σχολίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, την προσχώρηση του Ανδρέα Λοβέρδου στη Νέα Δημοκρατία.

«Ήταν μια μεγάλη έκπληξη για εμένα! Περίμενα ότι θα πάει στο Μ-Λ ΚΚΕ» ανέφερε σε συνέντευξή του στον Real FM.

Εξαπέλυσε παράλληλα βολές κατά του πρωθυπουργού σημειώνοντας: «Ο κ. Μητσοτάκης έχει αποδείξει ότι είναι πρωταγωνιστής στο παρασκήνιο, σε υπόγειες διαδρομές και deal, και deal όπως ευθαρσώς είπε χθες ο κ. Λοβέρδος, ‘’κάναμε deal”. Για εμένα η πολιτική δεν είναι deal αλλά είναι η υπηρεσία στο δημόσιο συμφέρον. Είναι προσφορά. Και θέλω να σας πω ότι αυτές οι πρακτικές χαρακτηρίζουν τον πρωθυπουργό. Διότι άλλο είναι να συμφωνείς πολιτικά με κάποιους ανθρώπους και άλλο είναι συνεχώς να κάνεις διαπραγματεύσεις παρασκηνίου».

Διαβάστε ακόμη:

Ν. Ανδρουλάκης: Αν ο λαός βγάλει πρώτη τη Ν.Δ., θα έχουμε μία απ’ τα ίδια – Αν βγάλει το ΠΑΣΟΚ, θα έχουμε πολιτική αλλαγή