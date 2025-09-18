Logo Image

ΠΑΣΟΚ για ΦΠΑ: Πλήρες, κοστολογημένο και μεταρρυθμιστικό το σχέδιό μας – Εξυπνακισμοί και φθηνό χιούμορ από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο

Πολιτική

ΠΑΣΟΚ για ΦΠΑ: Πλήρες, κοστολογημένο και μεταρρυθμιστικό το σχέδιό μας – Εξυπνακισμοί και φθηνό χιούμορ από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο

INTIME/ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΙΣΜΗΝΗ

Με αιχμηρό τρόπο απάντησε η Χαριλάου Τρικούπη

«Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, που κατ’ επανάληψη έχει πιαστεί να ψεύδεται συνειδητά, ας αφήσει κατά μέρος τους εξυπνακισμούς και το φθηνό χιούμορ», τονίζει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής.

Όπως επισημαίνει η Χαριλάου Τρικούπη, «κατανοούμε τη δεινή πολιτική θέση του, καθώς πρέπει να «καλύψει» την επικής αλαζονείας αποστροφή του Πρωθυπουργού απέναντι σε μια κοινωνία που πλήττεται επί τέσσερα χρόνια από την ανεξέλεγκτη ακρίβεια στο σούπερ μάρκετ ότι με τη μείωση του ΦΠΑ θα ωφεληθούν οι φτωχοί αλλά και οι πλούσιοι και γι’ αυτό την απορρίπτει (!)».

Ακόμη, σημειώνεται στην ανακοίνωση: «Το ΠΑΣΟΚ στο πλήρες, κοστολογημένο και μεταρρυθμιστικό σχέδιο 4ετίας που παρουσίασε στη ΔΕΘ περιλαμβάνει τη μείωση του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά και ο Νίκος Ανδρουλάκης απάντησε αναλυτικά στις σχετικές ερωτήσεις των δημοσιογράφων».

«Μην υποτιμάτε τη νοημοσύνη των πολιτών, κ. Μαρινάκη», καταλήγει η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube