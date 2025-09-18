Ν. Ανδρουλάκης: Αν ο λαός βγάλει πρώτη τη Ν.Δ., θα έχουμε μία απ’ τα ίδια – Αν βγάλει το ΠΑΣΟΚ, θα έχουμε πολιτική αλλαγή

«Αν ο λαός βγάλει πρώτο κόμμα τη Νέα Δημοκρατία, θα έχουμε μία απ’ τα ίδια. Αν βγάλει το ΠΑΣΟΚ, θα έχουμε μία πολιτική αλλαγή» ξεκαθάρισε ο πρόεδρος του Κινήματος, Νίκος Ανδρουλάκης, ερωτηθείς για τα σενάρια περί μετεκλογικών συνεργασιών.

«Τελικός κριτής των σεναρίων είναι ο λαός. Πιστεύω ότι ο κόσμος επιλέγει την πολιτική αλλαγή από τη στασιμότητα, που υπονομεύει την καθημερινότητά του» ανέφερε μιλώντας στον Real FM.

«Πιστεύω ότι ο λαός θα επιλέξει στο τέλος την πολιτική αλλαγή»

Όπως ανέφερε, «αν η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα, ο κ. Μητσοτάκης θα έχει την πρωτοβουλία να κάνει κυβέρνηση που το έργο της θα είναι μία απ’ τα ίδια: ακρίβεια, διαφθορά, ατιμωρησία». Αντίθετα, πρόσθεσε, «αν το ΠΑΣΟΚ είναι έστω και με μία ψήφο μπροστά από τη Νέα Δημοκρατία, θα έχω εγώ την πρωτοβουλία για να κάνω μία κυβέρνηση που θα εφαρμόσει το πρόγραμμα που περιέγραψα με συνέπεια στη Θεσσαλονίκη. Άρα, τελικός κριτής των σεναρίων είναι ο λαός. Αν ο λαός βγάλει πρώτο κόμμα τη Νέα Δημοκρατία, θα έχουμε μία απ’ τα ίδια. Αν βγάλει το ΠΑΣΟΚ, θα έχουμε μία πολιτική αλλαγή». Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ξεκαθάρισε πως «δεν υπάρχει σενάριο να επιτρέψουμε να συνεχιστεί η σημερινή πολιτική που είναι χάδι στους ολιγάρχες, χάδι στα συμφέροντα ενώ η μεσαία τάξη και οι πιο αδύναμοι Έλληνες βλέπουν τη ζωή τους να χειροτερεύει με ακριβά ενοίκια, με ακριβά τρόφιμα, με ακριβή ενέργεια, με τη δημόσια παιδεία να παρακμάζει και τη δημόσια υγεία -που εμείς τη φτιάξαμε- και σήμερα ο πολίτης βλέπει να μην μπορεί να εξυπηρετήσει ούτε τις στοιχειώδεις ανάγκες του. Αυτά πρέπει να αλλάξουν και πιστεύω ότι ο λαός θα επιλέξει στο τέλος την πολιτική αλλαγή».

«Κοστολογημένα και στοιχισμένα τα μέτρα που παρουσιάσαμε στη ΔΕΘ»

Αποκρούοντας την κριτική της κυβέρνησης, ο κ. Ανδρουλάκη χαρακτήρισε πλήρως κοστολογημένα και στοιχισμένα τα μέτρα που ανακοίνωσε από το βήμα της ΔΕΘ. «Παρουσιάσαμε μέτρα που κοστολογούνται 2,6 δισ. ευρώ. Η κυβέρνηση ας λέει ό,τι θέλει. Είναι πρώτη φορά που πάει αξιωματική αντιπολίτευση στη ΔΕΘ με μέτρα κοστολογημένα, συγκεκριμένα, κάποια σε βάθος τετραετίας και κάποια από την αρχή μιας διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ».

Ερωτηθείς για το κόστος των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Ανδρουλάκης ανέφερε: «Ο 13ος μισθός είναι 1,27 δισ., αλλά το πραγματικό κόστος είναι 750 εκατομμύρια, -και αυτά δεν είναι δικά μας στοιχεία, τα έδωσε η κυβέρνηση στη Βουλή επίσημα-. 750 εκατ. είναι το καθαρό που θα πληρώσουμε, η διαφορά, 1,27 δισ. είναι το μικτό. Εμείς δεν κάνουμε πολιτική λαϊκισμού ως ένα αντίδωρο για να μας ψηφίσουν οι δημόσιοι υπάλληλοι. Τι λέμε; Καταρρέει το δημόσιο διότι νέοι άνθρωποι δεν το επιλέγουν πια, δεν θέλουν να πάνε στην περιφέρεια να γίνουν δάσκαλοι, καθηγητές, πυροσβέστες. Πρέπει με κάποιο τρόπο να στηρίξουμε αυτούς τους ανθρώπους, πρέπει να στηρίξουμε τον δημόσιο τομέα και με αξιολόγηση από το ΑΣΕΠ και όχι από τους κομματικά διορισμένους της κυβέρνησης και με 13ο μισθό. Επιπλέον μιλήσαμε για νέο ΕΚΑΣ σε 350.000 χαμηλοσυνταξιούχους. Το ποσό είναι 540 εκατομμύρια. Οι συντάξεις χηρείας, 100 εκατομμύρια. Για τις παρεμβάσεις μας στον ΦΠΑ των προϊόντων που είπαμε – όλα μαζί – είναι 150 εκατομμύρια.

«Μητσοτάκης και Τσίπρας απήγγειλαν ποιήματα στη ΔΕΘ χωρίς κανένα στοιχείο»

«Όλα τα μέτρα κοστολογημένα και στοιχισμένα. Ποιος άλλος το έκανε αυτό; Το έκαναν οι κύριοι Μητσοτάκης και Τσίπρας που απήγγειλαν ποιήματα στη ΔΕΘ χωρίς κανένα στοιχείο;» διερωτήθηκε και συνέχισε λέγοντας: Εμείς δίνουμε συγκεκριμένα στοιχεία και λέμε: Αν η πολιτική της αποτυχίας μπορεί να δίνει 1,7 δισ., η πολιτική της επιτυχίας της ανάπτυξης, της υγιούς ανάπτυξης, μπορεί να δώσει 2,6 δισ.».

Απαντώντας στην κριτική της κυβέρνησης για την πρόταση του ΠΑΣΟΚ να μειωθεί ο ΦΠΑ σε βασικά αγαθά, ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε: «Η Νέα Δημοκρατία υποστηρίζει ότι δεν γίνεται. Αλλά, μετά, έρχεται και αλλάζει τους συντελεστές σε κάποια νησιά, ενώ όπως διατυμπανίζει δεν… περνά η μείωση στα προϊόντα. Αυτό δεν είναι παράλογο;». «Ας θυμηθεί ο κ. Μητσοτάκης τι έλεγε για τον ΦΠΑ που δεσμευόταν ως αξιωματική αντιπολίτευση να μειώσει. Ας θυμηθεί και άλλες δεσμεύσεις του για τον νόμο Κατρούγκαλου, για να δούμε ποιος είναι ο αξιόπιστος και ποιος ο αναξιόπιστος» συμπλήρωσε.

Αναφερόμενος στην ακρίβεια, ο Νίκος Ανδρουλάκης επέκρινε την κυβέρνηση ότι έχει επιλέξει τα ολιγοπώλια να είναι οι σύμμαχοι της και εξήγησε επιπλέον: «Η κυβέρνηση στηρίζει τον προϋπολογισμό της στους έμμεσους φόρους, διότι είμαστε η μόνη χώρα της Ευρώπης που για κάθε ένα ευρώ άμεσων φόρων, εισπράττει 1,5 ευρώ έμμεσων φόρων».

«Κοροϊδία» γύρω από το θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου

Εστιάζοντας στα εθνικά θέματα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για κοροϊδία της αντιπολίτευσης και του ελληνικού λαού από την κυβέρνηση για το ζήτημα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. «Μας λέει ότι η επένδυση συνεχίζεται, ενώ ξέρουμε ότι με υπαιτιότητα της Τουρκίας έχει παγώσει και “σκοτώνεται” δημοσίως και με την Κύπρο. Είναι σοβαρά πράγματα αυτά;» αναρωτήθηκε.

Ερωτηθείς για τη σύνδεση εκ μέρους του πρωθυπουργού της άρσης του casus belli με την είσοδο της Τουρκίας στην ευρωπαϊκή άμυνα, ήταν κατηγορηματικός: «Η Τουρκία δεν πρέπει να συμμετάσχει με τον έναν ή τον άλλον τρόπο στο πρόγραμμα SAFE. Θα σας πω τον λόγο: Συνεδριάζει αύριο το πρωί η τουρκική Εθνοσυνέλευση κι έχουμε άρση του casus belli. Μπαίνει η Τουρκία στο SAFE, χρησιμοποιεί τα χρήματα του Ευρωπαίου φορολογούμενου, προσαρμόζεται η ευρωπαϊκή άμυνα στα δικά της παιχνίδια και μετά από ένα-δύο χρόνια έχουμε ξανά casus belli. Ποιος κέρδισε; Εμείς ή η Τουρκία; Και να το πω κι αλλιώς; Δηλαδή αυτή μόνο είναι η προϋπόθεση του κ. Μητσοτάκη, αν φτάσει στο σημείο που εγώ διαφωνώ; Η λύση του Κυπριακού δεν είναι; Τι θα πούμε στους Κύπριους αδελφούς, τι θα πούμε; Ότι υπάρχει ο Αττίλας, αλλά εμείς συζητάμε και επιτρέπουμε και δεν βάζουμε βέτο στην Τουρκία;».

Πυρά κατά του πρωθυπουργού για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ο κ. Ανδρουλάκης κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι «προέτρεψε τους βουλευτές του να πάνε σπίτια τους, να μην ψηφίσουν εκτός από τις επιστολικές ψήφους όσων εμπιστευόταν και να μείνουν 7 μέσα στην αίθουσα για να τη γλιτώσει ο Αυγενάκης με τον Βορίδη και να μην διερευνήσει η δικαιοσύνη. Αυτός ο άνθρωπος θέλει τρίτη θητεία ως πρωθυπουργός; Όχι, τέρμα με τη διαφθορά, τέρμα με την ατιμωρησία. Η χώρα θέλει πρωθυπουργό αξιόπιστο, που σέβεται τον κόπο του λαού, που δεν εμποδίζει τη δικαιοσύνη και που δεν είναι συνεχώς φορτωμένος με σκάνδαλα ανθρώπων του στενού του περιβάλλοντος» τόνισε.

Τέλος, για την προσχώρηση του Ανδρέα Λοβέρδου στη Νέα Δημοκρατία δηκτικά είπε: «Ήταν μια μεγάλη έκπληξη για εμένα! Περίμενα ότι θα πάει στο Μ-Λ ΚΚΕ! Ο κ. Μητσοτάκης έχει αποδείξει ότι είναι πρωταγωνιστής στο παρασκήνιο, σε υπόγειες διαδρομές και deal, και deal όπως ευθαρσώς είπε χθες ο κ. Λοβέρδος, ‘’κάναμε deal’’. Για μένα η πολιτική δεν είναι deal αλλά είναι η υπηρεσία στο δημόσιο συμφέρον. Είναι προσφορά. Και θέλω να σας πω ότι αυτές οι πρακτικές χαρακτηρίζουν τον Πρωθυπουργό. Διότι άλλο είναι να συμφωνείς πολιτικά με κάποιους ανθρώπους και άλλο είναι συνεχώς να κάνεις διαπραγματεύσεις παρασκηνίου».

Διαβάστε ακόμη:

Το δηκτικό σχόλιο Ανδρουλάκη για την ένταξη Λοβέρδου στη Ν.Δ.: «Ήταν μια μεγάλη έκπληξη, περίμενα ότι θα πάει στο Μ-Λ ΚΚΕ»