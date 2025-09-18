Τα «ανοίγματα» Μητσοτάκη, το καραμανλικό στρατόπεδο και το ραντεβού των γαλάζιων βουλευτών

Μία σύνθετη …εξίσωση θέλουν να λύσουν στο κυβερνών κόμμα, καθώς στόχος είναι η αύξηση της συσπείρωσης των παραδοσιακών ψηφοφόρων με ταυτόχρονα ανοίγματα σε ένα κεντρώο κοινό που σε σημαντικό βαθμό παραμένει αναποφάσιστο.

Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν πως η Νέα Δημοκρατία είχε μια μικρή άνοδο μετά το πακέτο της ΔΕΘ χωρίς ωστόσο τα ευρήματα να δείχνουν ουσιαστική αλλαγή του τοπίου. Αποδεικνύεται δηλαδή πως ο στόχος της σύσφιξης των σχέσεων με απογοητευμένους ψηφοφόρους δεν είναι εύκολος και δεν μπορεί να γίνει από τη μια στιγμή στην άλλη.

Μέσα λοιπόν σε αυτό το περίπλοκο τοπίο σε εξέλιξη είναι μια σειρά από ανοίγματα του Κυριάκου Μητσοτάκη, με στόχο… ήρεμα νερά στο «γαλάζιο» εσωτερικό. Τα βλέμματα αύριο στρέφονται στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος, όπου είναι προγραμματισμένη η εκλογή νέου γραμματέα.

Καραμανλής, Σαμαράς

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει προτείνει τον Μάξιμο Χαρακόπουλο, που αποτελεί ένα πρόσωπο με εμπειρία (καθώς εκλέγεται βουλευτής από το 2004), με αναφορές στο καραμανλικό στρατόπεδο. Εκτιμάται πως είναι μια κίνηση που θέλει να εκπέμψει ένα ενωτικό μήνυμα σε μια περίοδο που συνεχίζονται τα …ανοίγματα.

Υπενθυμίζεται πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξη τύπου στη ΔΕΘ είχε κάνει ένα έμμεσο άνοιγμα προς τους πρώην πρωθυπουργούς Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά. Είχε μεταξύ άλλων πει πως «σίγουρα υπήρξαν διαφωνίες σε ζητήματα πολιτικής και απαντήσεις οι οποίες δόθηκαν εκατέρωθεν ειδικά για ζητήματα που αφορούν την εξωτερική πολιτική», τονίζοντας πως «η μεγάλη εικόνα τελικά είναι η εικόνα μιας παράταξης η οποία σήμερα είναι η μόνη δύναμη σταθερότητας στην πατρίδα μας».

Πάντως στο «γαλάζιο» εσωτερικό – σε μια περίοδο που βουλευτές θα ήθελαν να δοθεί ακόμα περισσότερη έμφαση στο παραδοσιακό κοινό- συζητήσεις πυροδότησε η προσχώρηση του Ανδρέα Λοβέδρου στη Νέα Δημοκρατία. Στη συνέντευξή του στον Ant1 ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για «ένα ανοιχτό κόμμα, το οποίο πρεσβεύει την οικονομική ελευθερία, τον υπεύθυνο πατριωτισμό, την κοινωνική ευαισθησία», ενώ είπε «θεωρώ ότι είμαστε πολύ κοντά στις παραδοσιακές αξίες και αρχές του ιδρυτή μας, ο οποίος έφτιαξε μια μεγάλη παράταξη, στην οποία μπορούσαν κάλλιστα να συνυπάρχουν στελέχη τα οποία είχαν διαφορετικές ιδεολογικές αναφορές». Αναφορές στον Κωνσταντίνο Καραμανλή είχε κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και στην ομιλία του στη ΔΕΘ, λέγοντας πως στην προσπάθεια που γίνεται «δεν αισθάνομαι ότι είμαι μόνος με τη συνείδησή μου. Έχω δίπλα μου την ιστορία, τις αρχές, την ψυχή της παράταξής μας. Αρχές που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα ίδρυσής της από τον Εθνάρχη, τον Κωνσταντίνο Καραμανλή». Ήταν μια τοποθέτηση με ενδιαφέρον που ουσιαστικά αποτέλεσε μία απάντηση σε όσους λένε πως η Ν.Δ. έχει απομακρυνθεί από τις ρίζες της.

Πάντως δίνοντας μια εικόνα της στρατηγικής που θα ακολουθηθεί το επόμενο διάστημα κυβερνητικά στελέχη έλεγαν πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την πρώτη στιγμή υπήρξε πιστός στη λογική της (αμφίπλευρης) διεύρυνσης της Ν.Δ. Προσέθεταν ακόμα πως οι μεγάλες πολιτικές που αλλάζουν την καθημερινότητα των πολιτών (ψηφιακό κράτος, μεταρρύθμιση της υγείας και της παιδείας, ενίσχυση των εισοδημάτων μέσω μείωσης της φορολογίας) δεν έχουν αριστερό ή δεξιό πρόσημο.

Οι ομαδικές ερωτήσεις… επέστρεψαν

Στο μεταξύ δεν περνά απαρατήρητο πως …επέστρεψαν οι ομαδικές ερωτήσεις βουλευτών. Ειδικότερα οκτώ γαλάζιοι (Γιώργος Καρασμάνης, Χαράλαμπος Αθανασίου, Βασίλης Γιόγιακας, Αθανάσιος Καββαδάς, Γεώργιος Κοτρωνιάς, Θεόφιλος Λεονταρίδης, Φίλιππος Φόρτωμας και Ευριπίδης Στυλιανίδης) κατέθεσαν ερώτηση στη Νίκη Κεραμέως για τις συντάξεις χηρείας στον πρώην ΟΓΑ.

Ήταν η πρώτη ομαδική ερώτηση για τη νέα κοινοβουλευτική περίοδο μετά το καλοκαίρι και μένει να φανεί αν το επόμενο διάστημα θα έχουν συνέχεια ανάλογες κινήσεις.

Τα τέσσερα «μηνύματα»

Τέσσερα θέματα έχει κλείσει το τελευταίο διάστημα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εκπέμποντας μηνύματα εντός και εκτός κόμματος. Ξεδιπλώνοντας τον οδικό χάρτη με τον οποίο σκοπεύει να πορευτεί:

Έκλεισε τα σενάρια για πρόωρες κάλπες και επεσήμανε πως οι εκλογές θα γίνουν την Άνοιξη του 2027. Για μία ακόμα φορά τάχθηκε υπέρ των αυτοδύναμων κυβερνήσεων, επιστρατεύοντας ένα αφήγημα σταθερότητας.

Απέρριψε οποιαδήποτε συζήτηση για αλλαγή στον εκλογικό νόμο, λέγοντας πως δεν αλλάζει τους κανόνες του παιχνιδιού εν κινήσει. Δεν αποτελεί μυστικό πως βουλευτές της Ν.Δ θα έβλεπαν θετικά μία αλλαγή στον εκλογικό νόμο (π.χ. να παίρνει ευκολότερα μπόνους το πρώτο κόμμα ή να αυξηθεί το όριο από το 3% στο 5% για την είσοδο στη Βουλή). Ωστόσο από το κυβερνών κόμμα δεν θέλουν να σέρνεται η σχετική συζήτηση, καθώς εκτιμάται πως όσο συνεχίζεται η σεναριολογία εκπέμπεται και ένα μήνυμα ηττοπάθειας.

Κατέστησε σαφές πως δεν τίθεται θέμα αλλαγής εν κινήσει στην προεδρία της Ν.Δ., απαντώντας «θα αστειεύεστε φαντάζομαι» σε ερώτηση που έγινε στη συνέντευξή τύπου στη ΔΕΘ για το εάν θα έδινε δαχτυλίδι διαδοχής για την ηγεσία του κόμματος

Τόνισε πως «πρωθυπουργό εκλέγει ο λαός και όχι οι παράγοντες. Ο λαός ψηφίζει όχι μόνο κόμμα, ψηφίζει και Πρωθυπουργό», με αφορμή σενάρια πως θα μπορούσε να προκύψει κυβέρνηση συνεργασίας με πρωθυπουργό τρίτο πρόσωπο σε περίπτωση που η Ν.Δ είναι πρώτη αλλά χωρίς αυτοδυναμία.

Το επόμενο διάστημα από την κυβέρνηση θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην υλοποίηση του πακέτου της ΔΕΘ, ενώ ανοιχτό είναι και το ενδεχόμενο πρόσθετων μέτρων. Το μήνυμα πάντως που εκπέμπεται είναι πως δεν θα υπάρξουν κινήσεις που θέτουν σε κίνδυνο τη δημοσιονομική ισορροπία με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να σημειώνει πως «δεν υπάρχει περίπτωση να επιτρέψω κανέναν εκτροχιασμό στα δημόσια οικονομικά, που να μας επαναφέρει σε εποχές μνημονίων και επιτήρησης».