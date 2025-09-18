Κ. Μητσοτάκης από Λήμνο: Διορθώσαμε μια αδικία με τον ΦΠΑ στα νησιά

Στο καθεστώς μειωμένου ΦΠΑ, στο οποίο εντάσσονται από τον Ιανουάριο τα ακριτικά νησιά με πληθυσμό κάτω των 20.000 κατοίκων σε Βόρειο Αιγαίο, Δωδεκάνησα και Έβρο, αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την επίσκεψή του στη Λήμνο.

Ο πρωθυπουργός επισκέφθηκε το πρωί το χωριό Ατσική της Λήμνου, όπου είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με κατοίκους.

«Διορθώσαμε μια μεγάλη αδικία» σημείωσε ο πρωθυπουργός, επισημαίνοντας ότι η Λήμνος είναι μεταξύ των νησιών που εντάσσονται στο καθεστώς μειωμένου ΦΠΑ.

Ο κ. Μητσοτάκης υπενθύμισε ότι, όπως είχε ανακοινώσει στη ΔΕΘ, μηδενίζεται σε ορίζοντα διετίας ο ΕΝΦΙΑ σε οικισμούς με πληθυσμό κάτω των 1.500 κατοίκων σε όλη τη χώρα.

«Δεν θέλω τα έργα που δρομολογούμε να μένουν στη μέση»

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι «δεν θέλω τα έργα που δρομολογούμε να μένουν στη μέση». Επεσήμανε, δε, πως είναι πιο εύκολο να γίνονται παρεμβάσεις σε υφιστάμενα έργα.

Ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε ότι «θέλουμε να στηρίξουμε τον πρωτογενή τομέα». «Είστε ένα νησί με δυναμικό πρωτογενή τομέα, δυναμική νοοτροπία. Έχουμε κάποιες εκκρεμότητες με πληρωμές, πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να τις διευθετήσουμε άμεσα, εντός του επόμενου μήνα, για λόγους τους οποίους νομίζω ότι είναι γνωστοί σε όλους σας», τόνισε.

Οι κάτοικοι μίλησαν στον πρωθυπουργό για τις ανάγκες και τα ζητήματα που απασχολούν την περιοχή τους, ενώ στη συνέχεια ο κ. Μητσοτάκης συναντήθηκε και με αγρότες που είχαν συγκεντρωθεί και άκουσε τα αιτήματά τους.

Ακολούθως, ο πρωθυπουργός επισκέφθηκε τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λήμνου «Η Ένωση» και ξεναγήθηκε από τον πρόεδρο του Συνεταιρισμού Δημήτρη Μαρινάκη στις εγκαταστάσεις του οινοποιείου, όπου είχε την ευκαιρία να συζητήσει με τη διοίκηση και το προσωπικό για τη λειτουργία του συνεταιρισμού.

Το πρόγραμμα του πρωθυπουργού περιλαμβάνει επίσης επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο Λήμνου και συνάντηση με πολίτες στη Μύρινα, ενώ ο κ. Μητσοτάκης θα συναντηθεί επίσης με τον περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου Κώστα Μουτζούρη και τη δήμαρχο Λήμνου Ελεονώρα Γεώργα.