Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Αυτή είναι η λίστα των μαρτύρων που προτείνει η Ν.Δ.

Η κατάρτιση του καταλόγου των μαρτύρων βρίσκεται στο επίκεντρο της συνεδρίασης της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, που συνέρχεται για πρώτη φορά μετά την εκλογή του προεδρείου.

Η Νέα Δημοκρατία κατέθεσε λίστα 74 προσώπων που προτείνει να κληθούν ως μάρτυρες.

Ο κατάλογος της πλειοψηφίας περιλαμβάνει ονόματα όπως αυτά του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα, των πρώην υπουργών Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη, αλλά και σειρά βουλευτών που έχουν διατελέσει υφυπουργοί στο εν λόγω υπουργείο.

Ζητεί επίσης να κληθούν πρώην υπουργοί της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, όπως οι Πάνος Σκουρλέτης και Παναγιώτης Λαφαζάνης, αλλά και πρώην υπουργοί κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ που εμπίπτουν στο υπό διερεύνηση διάστημα.

Δείτε ολόκληρη τη λίστα των προτεινόμενων από τη Ν.Δ. μαρτύρων: