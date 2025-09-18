Logo Image

Ένοπλες Δυνάμεις: Ολοκληρώθηκε η αιφνιδιαστική άσκηση ετοιμότητας με ανακατάληψη βραχονησίδας (βίντεο)

Ανακατάληψη βραχονησίδας
Η άσκηση περιελάμβανε σενάριο ανακατάληψης βραχονησίδας

Η τελική φάση περιλάμβανε ανακατάληψη βραχονησίδας

Ολοκληρώθηκε τις βραδινές ώρες της Τετάρτης η μεσαίας κλίμακας άσκηση ετοιμότητας, που διετάχθη αιφνιδιαστικά από τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ, στρατηγό Δημήτριο Χούπη.

Η τελική φάση της διεξήχθη σε νήσο της περιοχής ευθύνης της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Εσωτερικού και Νήσων (ΑΣΔΕΝ) η οποία περιλάμβανε ανακατάληψη βραχονησίδας, με συμμετοχή τμημάτων της διακλαδικής δύναμης επιχειρήσεων που ενεργοποιήθηκε στο πλαίσιο της άσκησης.

Υψηλή παρουσία στρατιωτικής ηγεσίας

Τη δραστηριότητα παρακολούθησε ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, συνοδευόμενος από τον Αρχηγό ΓΕΝ, αντιναύαρχο Δημήτριο–Ελευθέριο Κατάρα ΠΝ, τον Αρχηγό ΓΕΑ, αντιπτέραρχο (Ι) Δημοσθένη Γρηγοριάδη, τον διοικητή ΑΣΔΕΝ, αντιστράτηγο Δημήτριο Βακεντή, καθώς και τον διοικητή της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου του ΓΕΕΘΑ, αντιστράτηγο Γεώργιο Μανουρά.

Σύμφωνα με το ΓΕΕΘΑ, σκοπός της άσκησης ήταν η δοκιμή της ετοιμότητας και της ταχείας αντίδρασης των Ενόπλων Δυνάμεων σε σενάριο κρίσης. Η ανακατάληψη βραχονησίδας αποτελεί κλασικό επιχειρησιακό σενάριο στο Αιγαίο, με στόχο την αποτροπή και την ενίσχυση της διαλειτουργικότητας των τριών κλάδων.

ΓΕΕΘΑ

