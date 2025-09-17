Νέα Αριστερά για την αγορά της 4ης φρεγάτας Belharra: Το πραγματικό δίλημμα είναι «κοινωνική συνοχή ή πολεμικοί τυχοδιωκτισμοί»

Λίγες μέρες μετά το πακέτο-κοροϊδία του κ. Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, που άφησε εκτός το 60% της ελληνικής κοινωνίας, το ΚΥΣΕΑ αποφάσισε σήμερα να ξοδέψει πάνω από 1 δισ. για την αγορά 4ης φρεγάτας Belharra, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά.

Ο κ. Μητσοτάκης επιχειρεί να εμπεδώσει στην κοινωνία το εκβιαστικό δίλημμα «βούτυρο ή κανόνια». Στην πραγματικότητα, το δίλημμα είναι «κοινωνική συνοχή ή διάλυση», «ειρήνη ή πολεμικοί τυχοδιωκτισμοί», «ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική με γνώμονα τα συμφέροντα της χώρας ή προκεχωρημένο φυλάκιο στη Μέση Ανατολή».

Για τη Νέα Αριστερά, η αναγκαία αποτρεπτική ισχύς των Ενόπλων Δυνάμεων σε καμία περίπτωση δεν ταυτίζεται με αδιέξοδες εξοπλιστικές κούρσες με τρομακτικό οικονομικό κόστος ούτε με αμφίβολες πρακτικές προσωπικής «εξοπλιστικής διπλωματίας» του κ. Μητσοτάκη. Οι εξοπλισμοί δεν αποτελούν απλώς ένα οικονομικό βάρος: Συνδέονται ιστορικά με σκάνδαλα και με την ίδια τη χρεοκοπία της χώρας.

Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, την ίδια ώρα που υποθηκεύει το μέλλον της χώρας με νέα χρέη δεκάδων δισ., τα οποία θα κληθούν να πληρώσουν οι φορολογούμενοι, δείχνει να αδυνατεί να αντιμετωπίσει τις αναθεωρητικές πρακτικές της Άγκυρας, έχοντας επιλέξει να είναι το «καλό παιδί» των ΗΠΑ. Πρόκειται για μια επικίνδυνη κυβέρνηση, καθώς κεντρικό της στέλεχος έχει υιοθετήσει μια ακραία αναθεωρητική ατζέντα, φτάνοντας στο σημείο να μην αναγνωρίζει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, γεγονός που αποδεικνύει ότι στην πραγματικότητα δεν υπάρχει κανένας σεβασμός στο διεθνές δίκαιο.

Αυτό που απαιτείται, πριν και πέρα από τους εξοπλισμούς, είναι να αποκτήσει η χώρα μας πραγματική, πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική, αναφέρει η Νέα Αριστερά.