K. Μητσοτάκης: Ανεπίτρεπτο αυτό που συμβαίνει στη Γάζα, «βαρύς» ο όρος γενοκτονία

Αρνητική απάντηση στην ερωτηση εάν θεωρεί «γενοκτονία» τα όσα εκτυλίσσονται στη Γάζα έδωσε ο πρωθυπουργός στο πλαίσιο της συνέντευξής του στον ΑΝΤ1.

«Όχι, δεν θα χρησιμοποιούσα αυτόν τον όρο. Αυτός είναι ένας πολύ βαρύς όρος» είπε ο πρωθυπουργός που αρκέστηκε στον χαρακτηρισμό «ανεπίτρεπτο».

Το σχετικό απόσπασμα της συνέντευξης είχε ως εξής:

Ερώτηση (Νίκος Χατζηνικολάου): Επίσης, φαίνεται ότι κάποιες ευρωπαϊκές χώρες προχωρούν σε αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Αυτό το οποίο γίνεται στη Γάζα είναι ανεπίτρεπτο. Συντελείται μία μεγάλη ανθρωπιστική καταστροφή. Δεν το λέω πρώτη φορά. Το επαναλαμβάνω και σε εσάς. Και δεν το λέω μόνο σε εσάς. Το λέω και στον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, με τον οποίο έχω επικοινωνήσει πολλές φορές, και στον Πρόεδρο του Ισραήλ, λέγοντας ξεκάθαρα σε μια χώρα με την οποία…

Νίκος Χατζηνικολάου: Είναι γενοκτονία, κατά τη γνώμη σας;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Όχι, δεν θα χρησιμοποιούσα αυτόν τον όρο. Αυτός είναι ένας πολύ βαρύς όρος, ο οποίος απαιτεί άλλου είδους… Και μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και όμηροι και ότι το Ισραήλ αυτή τη στιγμή, με τα όποια προβλήματά του, είναι μια δημοκρατία η οποία αντέδρασε σε μια αδιανόητης βιαιότητας επίθεση. Αυτό, όμως, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να δικαιολογήσει τη χρήση αυτής της έκτασης βίας.

Και πρέπει να καταλάβει το Ισραήλ ότι κινδυνεύει, κ. Χατζηνικολάου, να απομακρύνει παραδοσιακούς συμμάχους και φίλους του. Η Ελλάδα ανήκει σε αυτή την κατηγορία, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι επειδή έχουμε μία στρατηγική σχέση με το Ισραήλ δεν θα λέμε τα πράγματα έτσι όπως είναι. Και θα τα λέμε και δημόσια και κατ’ ιδίαν.

Εγώ, λοιπόν, κάνω τώρα ακόμα μία δημόσια έκκληση για να σταματήσει αυτή η επιχείρηση στη Γάζα. Δεν έχω αυταπάτες, διότι βλέπω ότι έχουν παρθεί οι αποφάσεις. Δεν έχω αυταπάτες γι’ αυτό. Και να μην σταματήσουν μόνο οι επιχειρήσεις στη Γάζα, να σταματήσουν και οι επιχειρήσεις στη Δυτική Όχθη.