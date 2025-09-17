Δημοσκόπηση Pulse: Κάτω από 30% το ποσοστό της ΝΔ μετά τη ΔΕΘ – Ποιο το τοπίο στην Κεντροαριστερά

Τη δυναμική των κομμάτων, τις προτάσεις των πολιτικών αρχηγών στη ΔΕΘ, αλλά και το τοπίο στον χώρο της Κεντροαριστεράς καταγράφει η νέα δημοσκόπηση της Pulse.

Σύμφωνα με την έρευνα της Pulse, για λογαριασμό του ΣΚΑΪ, στην πρόθεση ψήφου, η ΝΔ λαμβάνει 24%, το ΠΑΣΟΚ 11,5%, η Πλεύση Ελευθερίας 8,5%, η Ελληνική Λύση 7,5%, το ΚΚΕ 7%, ο ΣΥΡΙΖΑ 6%, το ΜέΡΑ25 3%, η Φωνή Λογικής 3%, η Νίκη 2,5%, η Νέα Αριστερά 2%, το Κίνημα Δημοκρατίας 2%, οι Σπαρτιάτες 1,5%, ενώ η Γκρίζα Ζώνη είναι στο 17%.

Υπόθεση-σενάριο κατανομής αναποφάσιστων

Στην υπόθεση -σενάριο, η ΝΔ είναι στο 29%, το ΠΑΣΟΚ 14%, η Πλεύση Ελευθερίας 10,5%, η Ελληνική Λύση 9,5%, το ΚΚΕ 8,5%, ο ΣΥΡΙΖΑ 7%, το ΜέΡΑ25 3,5%, η Φωνή Λογικής 3,5%, η Νίκη 3%, η Νέα Αριστερά 2,5%, το Κίνημα Δημοκρατίας 2,5%, οι Σπαρτιάτες 1,5%.

Η απήχηση Ανδρουλάκη και Τσίπρα στην Κεντροαριστερά

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα ευρήματα της έρευνας αναφορικά με τον χώρο της Κεντροαριστερας.

Κόμμα Τσίπρα

Σε ερώτηση για πώς θα έβλεπαν το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, οι ερωτηθέντες απάντησαν ως εξής: 31% «αρνητικά», 27% «αδιάφορα», 12% «ουδέτερα», 12% «με ενδιαφέρον», 8% «θετικά», ενώ ένα 10% απάντησε «ΔΓ/ΔΑ».

Για τα μέτρα της ΔΕΘ

Πώς αξιολογούν τις προτάσεις Μητσοτάκη, Ανδρουλάκη και Τσίπρα στη ΔΕΘ