Κ. Μητσοτάκης: Τι είπε για την προσχώρηση του Ανδρέα Λοβέρδου στη Νέα Δημοκρατία

Για το ζήτημα της προσχώρησης του Ανδρέα Λοβέρδου στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας μίλησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Η ΝΔ επί των ημερών μου μεγάλωσε, εκσυγχρονίστηκε, διευρύνθηκε. Είναι ένα ανοιχτό κόμμα το οποίο πρεσβεύει την οικονομική ελευθερία, τον υπεύθυνο πατριωτισμό, την κοινωνική ευαισθησία. Θεωρώ ότι είμαστε πολύ κοντά στις παραδοσιακές αξίες και αρχές του ιδρυτή μας, ο οποίος έφτιαξε μια μεγάλη παράταξη στην οποία μπορούσαν κάλλιστα να συμμετέχουν και στελέχη τα οποία είχαν διαφορετικές ιδεολογικές αναφορές. Κι εγώ χαίρομαι όταν οποιοδήποτε στέλεχος, ειδικά ένα στέλεχος το οποίο υπηρέτησε έναν άλλον χώρο με τον οποίο μπορεί να είχαμε διαφωνήσει στο παρελθόν, είχαμε συμμετάσχει όμως με τον Ανδρέα Λοβέρδο και στην ίδια κυβέρνηση – θέλω να θυμίσω – επιλέγει να ενταχθεί στη ΝΔ διότι προτάσσει αυτή τη στιγμή την πολιτική σταθερότητα και αναγνωρίζει ότι η ΝΔ είναι η μόνη πολιτική δύναμη που έχει πρόταση διακυβέρνησης», είπε ο κ. Μητσοτάκης στο πλαίσιο της συνέντευξής του στον ΑΝΤ1.

