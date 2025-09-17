Μητσοτάκης για Τσίπρα: Μπορεί να θυμίζει αθλητή που καίγεται στο ζέσταμα

Και για τα σενάρια ίδρυσης νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα ρωτήθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξη που παραχώρησε στον ΑΝΤ1.

Ερώτηση (Ν.Χατζηνικολάου): Έχετε υπόψη σας ότι ορισμένοι σας χρεώνουν ότι επιχειρείτε και να επιλέξετε τον πολιτικό σας αντίπαλο. Λένε, δηλαδή, ότι δείχνετε από τον τρόπο με τον οποίο κινείστε στη Βουλή το τελευταίο διάστημα και στις συνεντεύξεις σας, να προτιμάτε μάλλον τον κ. Τσίπρα από τον κ. Ανδρουλάκη. Τι λέτε;

ΚΜ: Δεν είναι ακριβές αυτό. Με ποια έννοια; Ο κ. Ανδρουλάκης, τον σέβομαι και τον τιμώ, είναι αρχηγός της αντιπολίτευσης. Μπορεί να έγινε το ΠΑΣΟΚ αξιωματική αντιπολίτευση από καραμπόλα, αλλά είναι θεσμικά ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Φαίνεται από τις δημοσκοπήσεις ότι από τα κόμματα της κεντροαριστεράς είναι το μεγαλύτερο κόμμα και αυτός είναι, θα έλεγα, ο σημαντικότερος αντίπαλός μου, αλλά και ένα κόμμα με το οποίο εγώ έχω προσπαθήσει -και το έκανα και στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης- να μπορώ τουλάχιστον να ρίξω κάποιες γέφυρες συνεννόησης σε ορισμένα ζητήματα στα οποία μπορούμε να βρούμε έναν κοινό βηματισμό. Παραδείγματος χάρη, το Εθνικό Απολυτήριο, το οποίο ξέρω ότι απασχολεί πάρα πολλές οικογένειες που έχουν σήμερα παιδιά στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο. Άρα, εγώ θα επιδιώκω, με αυτούς οι οποίοι είναι διατεθειμένοι να συζητήσουν, τουλάχιστον έναν στοιχειώδη κώδικα επικοινωνίας. Μπορεί να μην συμφωνούμε σε όλα, να συμφωνήσουμε τουλάχιστον σε κάποια.

Ερώτηση: Το ενδεχόμενο να κάνει νέο κόμμα πώς το ακούτε;

ΚΜ: Σήμερα είναι βουλευτής Πειραιά του ΣΥΡΙΖΑ και δεν πρέπει να ρωτήσετε εμένα. Πρέπει να ρωτήσετε τους συντρόφους του, γιατί εγώ βλέπω να σηκώνεται πολλή σκόνη. Δεν μου πέφτει λόγος εμένα, αλλά δεν ξέρω, τι να πω, μπορεί να θυμίζει αθλητή που «καίγεται» στο ζέσταμα. Δεν ξέρω τι, αλλά δεν με αφορά το θέμα.