Κ. Μητσοτάκης: Δεν ανησυχώ για θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο, αλλά δεν επαναπαύομαι

Δεν υπάρχει περίπτωση να επιτρέψω κανέναν εκτροχιασμό στα δημοσιονομικά που θα μας επαναφέρουν σε εποχές επιτήρησης, ανέφερε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξη που παραχώρησε στον ΑΝΤ1 – Τι απάντησε για την προχώρηση Λοβέρδου στη ΝΔ και την πιθανότητα δημιουργίας νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα.

Ερωτώμενος για το μείγμα των μέτρων που ανακοίνωσε στη ΔΕΘ ο κ. Μητσοτάκης είπε: «Επέλεξα να αντιμετωπίσω το πρόβλημα της ακρίβειας με στοχευμένη αύξηση των πραγματικών εισοδημάτων. Η δική μας επιλογή ήταν να μειώσουμε τους φόρους για όλους. Από τον Ιανουάριο ο κόσμος θα καταλάβει την αύξηση στους μισθούς του (….) Είναι λάθος η άποψη ότι παράγουμε μεγαλύτερα πλεονάσματα από όσα μας ζητούν.

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης μπορούν να ρωτήσουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να μάθουν εάν υπάρχει δυνατότητα για κάποιον να δώσει περισσότερα απ όσα εμείς δίνουμε στους πολίτες.

«Εδώ δεν μιλάμε για μια πιστωτική κάρτα, γιατί κάπως έτσι νομίζω ότι αντιλαμβάνονται τα δημόσια οικονομικά κάποιοι στην αξιωματική αντιπολίτευση. Το ποσό το οποίο έχουμε στη διάθεσή μας είναι ορισμένο. Γιατί είναι ορισμένο; Γιατί έχουμε οροφές δαπανών από την ΕΕ και από αυτές προκύπτει το ποσό των 1,76 δισεκ. ευρώ».

Για τη μείωση του ΦΠΑ

Αναφερόμενος στους λόγους που δεν προχώρησε σε μείωση έμμεσων φόρων στα τρόφιμα, απάντησε: «Η μείωση ΦΠΑ στα βασικά τρόφιμα θα στοίχιζε πάνω από 1 δισεκ. ευρώ. Το θέμα είναι ποιο θα ήταν το όφελος για τα νοικοκυριά; Η Ισπανία γιατί το επανέφερε; Αν υποθέσουμε ότι πηγαίναμε από το 13% στο 6% ουσιαστικά θα εξουδετέρωνε όλες τις μειώσεις φόρων τις οποίες έχουμε εξαγγείλει. Γιατί δεν μπορείς να κάνεις και τα δύο. Και αν περνούσε όλη αυτή η μείωση -που έχω σοβαρή αμφιβολία αν περνούσε όλη αυτή η μείωση, γιατί η ΤτΕ μας λέει ότι μόνο το 20% τελικά θα περνούσε στην τελική τιμή- το όφελος θα ήταν περί τα 30 ευρώ τον μήνα.

Απαντώντας στις κατηγορίες κομμάτων της αντιπολίτευσης για «ματωμένα πλεονάσματα« ο πρωθυπουργός απήντησε ότι «η χώρα πλήρωσε με χρεοκοπία και δεκαετή κρίση την εποχή εκείνη όπου ξοδεύαμε σαν να μην υπάρχει αύριο. Συνολικά, για αρκετά χρόνια, το πολιτικό σύστημα δεν είχε αίσθηση των ορίων δαπανών. Δική μου ευθύνη είναι να μην επανέλθουμε ποτέ σε αυτές τις εποχές. Και όσο είμαι πρωθυπουργός, δεν υπάρχει περίπτωση να επιτρέψω κανέναν εκτροχιασμό στα δημόσια οικονομικά, που να μας επαναφέρει σε εποχές μνημονίων και επιτήρησης».

Απάντηση στην πρόταση Τσίπρα για πατριωτικό φόρο

Απαντώντας στην πρόταση του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα για «πατριωτικό φόρο», ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε: «Από πατριωτικό φόρο προτιμώ τις πατριωτικές φοροαπαλλαγές. Είμαι ένας φιλελεύθερος πολιτικός που πιστεύει στη μείωση των φόρων, στη δύναμη της πραγματικής οικονομίας να δημιουργεί πλούτο».

Δεν ανησυχώ για θερμό επεισόδιο

Σχετικά με τις πληροφορίες για επικείμενη κινητικότητα από το Πίρι Ρέις και εάν ανησυχεί για κάποιο θερμό επεισόδιο, ο κ. Μητσοτάκης απάντησε αρνητικά: Όχι δεν ανησυχώ, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι επαναπαύομαι» είπε και επεσήμανε ως ένα παράδειγμα τη σημερινή έγκριση από το ΚΥΣΕΑ για την αγορά και τέταρτης φρεγάτας «Μπελαρά».

Σε ό,τι αφορά τη σημερινή διακλαδική άσκηση των Ενόπλων Δυνάμεων ο πρωθυπουργός υπογράμμισε μεταξύ άλλων ότι «Οι ασκήσεις τις οποίες κάνουμε είναι όλες προγραμματισμένες ασκήσεις. Τις κάνουμε πάντα τέτοια εποχή μεταξύ 15 και 30 Σεπτεμβρίου. Το ζήτημα στο οποία αναφερθήκατε δεν έχουμε δει ακόμα κάποια κίνηση στο πεδίο, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο μας απασχολεί ιδιαίτερα».

Σε ερώτηση για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ο πρωθυπουργός έκανε λόγο για «ένα εξαιρετικά σύνθετο και πολυδαίδαλο και πολύπλοκο πρόβλημα» και παραδέχθηκε: «Ήταν δική μας ευθύνη να βάλουμε σε τάξη αυτόν τον οργανισμό. Δεν τα καταφέραμε. Το είπαμε με μεγάλη ειλικρίνεια» (…) Προς το παρόν 22 εκατομμύρια δεσμεύτηκαν στα πρώτα 1.000 ΑΦΜ. Δεν θα το πεις και μικρό ποσό. Και οι έλεγχοι συνεχίζονται. Το ξαναλέω, 22 εκατομμύρια ευρώ στα πρώτα 1.000 ΑΦΜ. Ξεκινήσαμε προφανώς από τα «μεγάλα ψάρια». Και κατεβαίνουμε προς τα κάτω.

Γνώριζε το Μαξίμου;

Ερωτηθείς δε κατά πόσον το Μέγαρο Μαξίμου γνώριζε πράγματα από τη δικογραφία και ειδοποιούσε βουλευτές, ο κ. Μητσοτάκης απήντησε ότι «αυτά είναι παντελώς ανυπόστατα. Θα κριθούμε για τις πράξεις μας, θα χρεωθούμε τις παραλείψεις μας, είμαι πολύ ειλικρινής. Αλλά σε καμία περίπτωση αυτή η κυβέρνηση δεν μπορεί να κατηγορηθεί ότι δεν προσπάθησε και δεν προσπαθεί να επιλύσει ένα πρόβλημα το οποίο, όπως και εσείς αναγνωρίσατε, έρχεται από το βαθύ παρελθόν. Αλλά αυτό για εμένα δεν είναι άλλοθι».

Για τη συμφωνία με τη Chevron

Σε ερώτηση, δε, κατά πόσον η πρόσφατη αύξηση των ροών προς την Κρήτη οφείλεται στη συμφωνία με τη Chevron ο πρωθυπουργός τόνισε ότι μπορεί να συμβαίνει και αυτό αλλά επεσήμανε ότι «εγώ δεν είδα τη Chevron να επηρεάζεται. Και μιας και αναφερθήκατε στη Chevron, θεωρώ ότι είναι πολύ μεγάλη επιτυχία της πατρίδας μας. Το γεγονός ότι ένας μεγάλος αμερικανικός… η δεύτερη μεγαλύτερη ενεργειακή εταιρεία εξόρυξης πετρελαίου και φυσικού αερίου έρχεται στην Νότια Κρήτη δηλώνει έμπρακτα το ενδιαφέρον της. Και ουσιαστικά πιστοποιεί στην πράξη ότι εμείς ασκούμε κυριαρχικά δικαιώματα σε αυτά τα θαλάσσια οικόπεδα τα οποία έχουμε προκηρύξει. Νομίζω ότι είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη.

Για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδος – Κύπρου ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε: «Είναι μία εκκρεμότητα. Τη συζητούμε και με την Κυπριακή Κυβέρνηση. Πιστεύω ότι θα λυθεί το ζήτημα αυτό, διότι πήρε και μεγάλη δημοσιότητα. Νομίζω ότι όλοι αναγνωρίζουν ότι είναι ένα έργο το οποίο είναι απολύτως κρίσιμο για την Κύπρο, όχι τόσο για την Ελλάδα και το οποίο εμείς θέλουμε να στηρίξουμε για λόγους γεωπολιτικούς και για να βοηθήσουμε την Κύπρο»

Για συνάντηση με Ερντογάν

Σε ερώτηση για το κατά πόσον θα συναντηθεί με τον Τούρκο πρόεδρο την ερχόμενη εβδομάδα στη Νέα Υόρκη απήντησε ότι «δεν υπάρχει ακόμα αυτή η προοπτική, υπάρχει πρόθεση και από τα δύο μέρη να βρεθεί χρόνος και πιστεύω ότι από τη στιγμή που υπάρχει διάθεση να βρεθεί χρόνος, παρότι θα συμπέσουμε για λίγο, πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να βρούμε το χρόνο» και επανέλαβε πως η Ελλάδα δεν είναι αντίθετη με παραπομπή του ζητήματος της οριοθέτησης της ΑΟΖ στο Διεθνές Δικαστήριο υπό την προυπόθεση ότι η Τουρκία θα αναγνωρίσει πως υπάρχει μία και μόνη διαφορά.

Εκλογές το 2027

Ο πρωθυπουργός επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν την ‘Ανοιξη του 2027, ενώ απέρριψε εκ νέου τις εισηγήσεις περί αλλαγής του εκλογικού νόμου, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι δεν αρέσκεται στις αλλαγές των κανόνων του πολιτικού παιχνιδιού εν κινήσει.

Σε ό,τι αφορά σε σενάρια για κυβέρνηση συνεργασίας με άλλον πρωθυπουργό τόνισε ότι «με ρωτάτε τώρα τι μπορεί να γίνει σε 18- 20 μήνες από τώρα. Εγώ να σας πω όμως μια κουβέντα. Πρωθυπουργό εκλέγει ο λαός και όχι οι παράγοντες. Ο λαός ψηφίζει όχι μόνο κόμμα. Ψηφίζει και πρωθυπουργό. Τώρα τα υπόλοιπα δεν τα θεωρώ πολύ σοβαρές… και ξέρετε, διασκεδάζω μερικές φορές διότι βλέπω την πολιτική κουζίνα, εντός εισαγωγικών, στην οποία όλοι μας, και εσείς, και εγώ, με τον τρόπο μας συμμετέχουμε, χίλιοι άνθρωποι πέριξ της πλατείας Κολωνακίου που συζητούμε διάφορα σενάρια, δε νομίζω ότι αυτά τα σενάρια ακουμπούν την κοινωνία.

Αυτό το οποίο ενδιαφέρει σήμερα την κοινωνία είναι μπορεί μια κυβέρνηση να βοηθήσει το νοικοκυριό με το νοίκι, με το ρεύμα, να αυξήσει κάπως τους μισθούς, το διαθέσιμο εισόδημα; Όλα τα υπόλοιπα είναι ενδιαφέροντα σενάρια επιστημονικής φαντασίας, αλλά τελικά ο λαός θα κρίνει και δε θα κρίνει μόνο την άλλη μεριά, θα κρίνει και εμένα και το αποτέλεσμα των εκλογών θα είναι η καλύτερη απόδειξη του αν οι Έλληνες πολίτες θέλουν ή δε θέλουν να συνεχίσουμε να κυβερνάμε αυτή τη χώρα. Όλα τα υπόλοιπα λοιπόν ας τα αφήσουμε λίγο στην άκρη, γιατί δε νομίζω ότι ενδιαφέρουν τόσο πολύ τους τηλεθεατές μας».

Ανεπίτρεπτο αυτό που γίνεται στη Γάζα, αλλά όχι γενοκτονία

Σε ό,τι αφορά στην κατάσταση στη Γάζα ο πρωθυπουργός τόνισε ότι «αυτό το οποίο γίνεται στη Γάζα είναι ανεπίτρεπτο. Συντελείται μια μεγάλη ανθρωπιστική καταστροφή, δεν το λέω πρώτη φορά. Το επαναλαμβάνω και σε εσάς».

Πάντως, σχετικά ερωτηθείς για το αν συνιστά ή όχι γενοκτονία τα όσα συμαβίνουν στη Γάζα είπε: «Οχι, δεν θα χρησιμοποιούσα αυτόν τον όρο. Αυτός είναι ένας πολύ βαρύς όρος, ο οποίος απαιτεί άλλου είδους… Και μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και όμηροι και ότι το Ισραήλ αυτή τη στιγμή, με τα όποια προβλήματά του, είναι μια δημοκρατία η οποία αντέδρασε σε μια αδιανόητης βιαιότητας επίθεση. Αυτό, όμως, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να δικαιολογήσει τη χρήση αυτής της έκτασης βίας».

Για την εν εξελίξει δικαστική έρευνα για την τραγωδία των Τεμπών ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι «νομίζω ότι όλοι πρέπει να συμφωνήσουμε ότι κάποια στιγμή θέλουμε να ξεκινήσει αυτή η δίκη, έτσι δεν είναι; Δηλαδή πώς θα αποδοθεί η δικαιοσύνη αν δεν γίνει αυτή η δίκη; Εγώ αυτό το οποίο ξέρω ότι μια ανάκριση διήρκησε δυόμισι χρόνια. Υπάρχουν αν δεν κάνω λάθος 36 κατηγορούμενοι. ‘Αρα είναι σαφές ότι έχει γίνει μια δουλειά, έχουν εντοπιστεί κατηγορούμενοι. Δεν θέλω να παρέμβω στο έργο της δικαιοσύνης αλλά μου κάνει πολύ εντύπωση πως αυτοί οι οποίοι ζητούν να αποδοθεί δικαιοσύνη ταυτόχρονα κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους για να μην ξεκινήσει η δίκη».