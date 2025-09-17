Logo Image

Δ. Μάντζος για κυρώσεις στο Ισραήλ: Η Ελλάδα οφείλει να είναι σταθερά στο πλευρό του Διεθνούς Δικαίου, οποιαδήποτε άλλη στάση θα πλήξει βάναυσα τα εθνικά μας συμφέροντα

Πολιτική

(ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)

«Αναμένουμε από την Ελληνική Κυβέρνηση να σταματήσει τη διγλωσσία», τονίζει ο κ. Μάντζος

«Την ώρα που η επίθεση του ισραηλινού στρατού στη Λωρίδα της Γάζας οδηγεί σε νέα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε -μόλις σήμερα- πλέγμα μέτρων που περιλαμβάνουν τη μερική αναστολή της Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ – Ισραήλ, καθώς και προσωποποιημένες κυρώσεις κατά ακραίων Υπουργών της Κυβέρνησης Νετανιάχου», αναφέρει σε δήλωσή το ο βουλευτής και υπεύθυνος ΚΤΕ Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος.

Όπως επισημαίνει, «Η πρόταση αυτή έρχεται σε συνέχεια των εξαγγελιών την προηγούμενη εβδομάδα της Προέδρου της Επιτροπής αλλά και της ανάλυσης που παρουσίασε η Επιτροπή στις 23 Ιουνίου 2025 καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι η Κυβέρνηση του Ισραήλ παραβιάζει τη ρήτρα ανθρωπίνων δικαιωμάτων που περιλαμβάνεται στη Συμφωνία Σύνδεσης».

«Η κυβέρνηση να σταματήσει τη διγλωσσία»

Αναφερόμενος στην χερσαία επίθεση του Ισραήλ και το πόρισμα της επιτροπής του ΟΗΕ που κάνει λόγο για «γενοκτονία» στη Γάζα, ο υπεύθυνος ΚΤΕ Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ ασκεί δριμεία κριτική στην κυβέρνηση για τη στάση της αναφέροντας χαρακτηριστικά:

«Με τον αποκλεισμό και την ισοπέδωση της Λωρίδας της Γάζας να κλιμακώνονται, τον ΟΗΕ να αναφέρεται πλέον επσήμως σε γενοκτονία και την προώθηση νέου προγράμματος εποικισμών που αποσκοπούν στη διχοτόμηση της Δυτικής Όχθης και τον ενταφιασμό της Λύσης των Δύο Κρατών, αναμένουμε από την Ελληνική Κυβέρνηση να σταματήσει τη διγλωσσία και να στηρίξει στο Συμβούλιο τις προτάσεις αυτές.

Η Ελλάδα οφείλει να είναι σταθερά στο πλευρό του Διεθνούς Δικαίου και του σεβασμού των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Οποιαδήποτε άλλη στάση θα πλήξει βάναυσα τα εθνικά μας συμφέροντα, καθώς και τη διεθνή αξιοπιστία μας, ιδίως με δεδομένη την ιδιότητα της χώρας μας ως Μη Μόνιμου Μέλους στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών».

