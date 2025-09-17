«Δεν υπάρχει εναλλακτική»: Όσα δήλωσε ο Ανδρέας Λοβέρδος για την απόφασή του να προσχωρήσει στη ΝΔ

Στην τηλεοπτική του παρουσία στην εκπομπή Live Now της ΕΡΤ News, ο Ανδρέας Λοβέρδος μίλησε εκτενώς για την πρόσφατη απόφασή του να προσχωρήσει στη Νέα Δημοκρατία. Όπως υπογράμμισε, η κίνησή του αυτή είχε ως στόχο τη διασφάλιση της πολιτικής σταθερότητας σε μια περίοδο που –όπως είπε χαρακτηριστικά– η χώρα απειλείται να βιώσει κοινωνική αναταραχή ανάλογη με εκείνη που καταγράφεται στη Γαλλία.

Παράλληλα, δεν έκρυψε την ενόχλησή του για την κριτική που του ασκεί το ΠΑΣΟΚ, αφήνοντας αιχμές πως η μετακίνησή του στη ΝΔ δεν έγινε «σε εποχή παντοδυναμίας με ποσοστά 41%, αλλά σε μια πιο δύσκολη φάση», ενώ διευκρίνισε ότι προσωπικά δεν έχει αντιπαράθεση με τον Νίκο Ανδρουλάκη.

Η επικοινωνία με τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Ο Λοβέρδος αποκάλυψε ότι η πρώτη του συζήτηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη έλαβε χώρα αμέσως μετά τον ανασχηματισμό του περασμένου Μαρτίου. Όπως είπε, είχαν να μιλήσουν από το 2022, όταν ο πρωθυπουργός τον είχε καλέσει για να τον συγχαρεί για την απαλλαγή του από την υπόθεση Novartis. Πριν από αυτό, η τελευταία τους επικοινωνία είχε περιοριστεί σε τυπικά μηνύματα το 2019.

Στη συνομιλία τους τον Μάρτιο, του τόνισε ότι η εργαλειοποίηση της τραγωδίας στα Τέμπη και το κλίμα «να φύγεις εσύ και βλέπουμε ποιος θα έρθει» θύμιζε τις ταραγμένες περιόδους του 2012 και του 2015, όταν –όπως είπε– η Ελλάδα βρέθηκε σε αδιέξοδο. «Χρειάζεται στήριξη ο πρωθυπουργός, γιατί δεν υπάρχει εναλλακτική λύση», εξήγησε, προσθέτοντας ότι εξακολουθεί να το πιστεύει.

Παραδέχτηκε ότι υπάρχουν γκρίνιες και παράπονα για μικρά ή μεγαλύτερα ζητήματα, όμως αναγνώρισε στον Κυριάκο Μητσοτάκη μια σειρά από σημαντικές επιτυχίες. «Απέναντί του δεν υπάρχει κανείς που να λέει ‘φύγε για να έρθω εγώ’», σχολίασε.

Η «συμφωνία» με τον πρωθυπουργό

Η οριστική συμφωνία με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, όπως αποκάλυψε, έκλεισε στα τέλη Μαΐου με αρχές Ιουνίου. Παρόλα αυτά, η ανακοίνωση καθυστέρησε ως τις 16 Σεπτεμβρίου, καθώς –όπως εξήγησε– έπρεπε να προηγηθεί προσεκτικός σχεδιασμός και να επιλεγεί η κατάλληλη πολιτική συγκυρία.

«Αν το λέγαμε 15 Αυγούστου, θα περνούσε απαρατήρητο», σχολίασε, εξηγώντας ότι η ανακοίνωση αποφασίστηκε να γίνει αφού ολοκληρωθούν οι εμφανίσεις όλων των κομμάτων στη ΔΕΘ. «Αφήσαμε να περάσει μια μέρα και μετά το ανακοινώσαμε», ανέφερε.

«Δεν έχω ανεκπλήρωτες φιλοδοξίες»

Ο πρώην υπουργός επισήμανε ότι δεν τον ωθεί προσωπικό συμφέρον. «Η διαδρομή μου είναι γεμάτη. Υπήρξα πολλές φορές βουλευτής και υπουργός, δεν κυνηγάω θέσεις από ματαιοδοξία. Αισθάνομαι όμως ότι έχω καθήκον, μετά από όλα τα μνημόνια που πέρασα, να στηρίξω τη χώρα και τη σταθερότητα που εξασφαλίζει η Νέα Δημοκρατία», τόνισε.

Για τον Νίκο Ανδρουλάκη σημείωσε ότι είναι παράδοξο ένας ηγέτης που συγκεντρώνει μόλις 7% αποδοχή να ζητά εκλογές, χωρίς να παρουσιάζει συγκεκριμένο εναλλακτικό κυβερνητικό σχέδιο. «Δεν λέει ‘εγώ δεν είμαι, αλλά υπάρχει ένα μέτωπο δυνάμεων που θα κυβερνήσει’. Ζητά εκλογές χωρίς προοπτική», σχολίασε επικριτικά.

Η επιστολή αποχώρησης από το ΠΑΣΟΚ

Ο Ανδρέας Λοβέρδος αποκάλυψε επίσης ότι είχε αποστείλει το 2023 επιστολή στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, στην οποία εξηγούσε αναλυτικά τους πολιτικούς λόγους της αποχώρησής του. Παρότι δεν τη δημοσιοποίησε, προειδοποίησε ότι αν συνεχιστούν οι προσωπικές επιθέσεις εις βάρος του, θα τη φέρει στο φως.

Υπογράμμισε ότι ποτέ δεν κατέφυγε σε προσωπικές προσβολές απέναντι σε πολιτικούς αντιπάλους, πλην της περίπτωσης του Αλέξη Τσίπρα την εποχή της Novartis, και χαρακτήρισε τον εαυτό του «ευγενή άνθρωπο» που ανταλλάσσει επιχειρήματα.

Υποψήφιος στον Νότιο Τομέα

Όπως ανακοίνωσε, θα διεκδικήσει την εκλογή του με τη ΝΔ στον Νότιο Τομέα της Αθήνας. Θύμισε μάλιστα ότι το 1996, όταν ο Κώστας Σημίτης του είχε προτείνει να κατέβει στην Αχαΐα, είχε απαντήσει πως προτιμά να πολιτεύεται εκεί όπου ζει και εργάζεται, καθώς οι επαγγελματικές του υποχρεώσεις δεν του επιτρέπουν συνεχείς μετακινήσεις.

Επισήμανε ότι ο Νότιος Τομέας είναι η μεγαλύτερη εκλογική περιφέρεια της χώρας, με πολλούς ισχυρούς υπουργούς, κάτι που καθιστά την εκλογική μάχη δύσκολη. «Κατεβαίνω για σταυρό, είμαι μαχητής», είπε χαρακτηριστικά.

Οι παλιότερες τοποθετήσεις και η σχέση με τον πρωθυπουργό

Απαντώντας σε όσους τον κατηγορούν ότι στο παρελθόν ασκούσε σκληρή κριτική στον Κυριάκο Μητσοτάκη, ανέφερε: «Ποτέ δεν του επιτέθηκα προσωπικά. Το μόνο που είχα πει ήταν μια αιχμή για τη στήριξη στα καρτέλ, λίγο πριν τις ευρωεκλογές».

Σήμερα δηλώνει απόλυτα ταυτισμένος με τον πρωθυπουργό: «Στηρίζω τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία πατριωτικά, μεταρρυθμιστικά, φιλελεύθερα. Είμαι μεταρρυθμιστής και θέλω μεταρρυθμίσεις». Ως παραδείγματα έφερε τις κυβερνητικές παρεμβάσεις για τις τραπεζικές προμήθειες και την ενέργεια.

Γιατί επέλεξε τη ΝΔ

Εξήρε το έργο της κυβέρνησης, ειδικά στον τομέα της υγείας, όπου –όπως είπε– εφαρμόζεται μια πολιτική με θετικά αποτελέσματα. Παράλληλα, κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι «δεν υπόσχεται τίποτα και οδηγεί σε ακυβερνησία».

«Έκανα μια συνειδητή επιλογή και είμαι χαρούμενος. Έχω πίσω μου μια σοβαρή πολιτική διαδρομή και μια επαγγελματική πορεία που μου επιτρέπει να μην εξαρτώμαι από την πολιτική. Υπηρέτησα σε τέσσερις διαφορετικές κυβερνήσεις ως υπουργός και δεν έχω ανεκπλήρωτες φιλοδοξίες. Κάνω αυτό που πιστεύω για τη χώρα μου», τόνισε.

Υπογράμμισε επίσης ότι οι πολιτικές θέσεις του, ως πολιτικός του κέντρου, εκφράζονται σήμερα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, καθώς –όπως είπε– οι υπόλοιποι στον χώρο έχουν εγκαταλείψει αυτή την κατεύθυνση.

Η υπόθεση Novartis

Αναφερόμενος ξανά στην πολύχρονη δικαστική περιπέτεια της Novartis, σημείωσε: «Έδωσα μάχη για 7,5 χρόνια και βγήκα νικητής. Δικαιώθηκα γιατί αποδείχθηκε ότι οι μάρτυρες ήταν ψευδομάρτυρες».

