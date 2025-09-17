Ι. Εγκολφόπουλος στη «Ν»: Η Τουρκία εξέδωσε μία Navtex κατά παράβαση όλων των κανόνων

«Δεν ξέρουμε ακόμη αν θα βγει το Πίρι Ρέις, η Τουρκία θέλει να δημιουργεί εντυπώσεις, το επικοινωνιακό τους παιχνίδι είναι εντυπωσιακό», τόνισε ο Αντιναύαρχος εν αποστρατεία, Ιωάννης Εγκολφόπουλος, μιλώντας στην τηλεόραση της Ναυτεμπορικής και την εκπομπή On Politics με τον Φίλιππο Φιλιππακόπουλο.

Όπως υπογράμμισε, η Τουρκία, εξέδωσε μία Navtex κατά παράβαση όλων των κανόνων. Ο κ. Εγκολφόπουλος απέδωσε τον «εκνευρισμό» -όπως τον χαρακτήρισε-, της Τουρκίας, στα διάφορα εσωτερικά προβλήματα που αντιμετωπίζει με αποκορύφωμα όπως είπε, την υπογραφή συμφωνίας της Chevron για παροχή αερίου στην Αίγυπτο αξίας 35 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Όπως περιέγραψε ο ίδιος, όλα αυτά επιτείνουν τον εκνευρισμό της Τουρκίας και συνθέτουν την εικόνα μιας χώρας που «χάνει το παιχνίδι».

Εξηγώντας την περιοχή που αναμένεται να κινηθεί το «Πίρι Ρέις», ο κ. Εγκολφόπουλος επεσήμανε ότι οι Τούρκοι αγνοούν το Δίκαιο της Θάλασσας κι επανέλαβε την ανάγκη η Ελλάδα να χρησιμοποιεί τον όρο «ΑΟΖ» αντί για «υφαλοκρηπίδα».