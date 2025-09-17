Logo Image

Αθ. Παπανικολάου στη «Ν» για Πίρι Ρέις: Είμαστε πάντα έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε πρόκληση

Πολιτική

Αθ. Παπανικολάου στη «Ν» για Πίρι Ρέις: Είμαστε πάντα έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε πρόκληση

Αναλυτικά όσα είπε στη Naftemporiki TV ο κ. Παπανικολάου

«Μέχρι στιγμής οι τουρκικές κινήσεις είναι μόνο λεκτικές κι έρχονται ως απάντηση στην ελληνική συνεργασία με την Chevron» υπογράμμισε ο Αντιπτέραρχος εν αποστρατεία, Αθανάσιος Παπανικολάου, μιλώντας στην τηλεόραση της Ναυτεμπορικής και την εκπομπή Rush Hour με την Χριστίνα Κουσουνή.

Αναφερόμενος στην άσκηση των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων στο Αιγαίο με αφορμή το «Πίρι Ρέις», «η Ελλάδα πρέπει να στείλει ένα ισχυρό μήνυμα μέσω των Ενόπλων Δυνάμεων ότι είμαστε πάντα έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε πρόκληση».

Όπως επεσήμανε ο κ. Παπανικολάου, αναμένεται να «δούμε πώς θα διαμορφωθεί η κατάσταση από την πλευρά της Τουρκίας, αν δηλαδή βγάλει το «Πίρι Ρέις», αν αυτό κινηθεί εντός των γκρίζων ζωνών στα νησιά και τι έρευνες θα κάνει».

Για την Λιβύη

Τέλος, σε σχέση με την επίσκεψη του Λίβυου Υπουργού Εξωτερικών, ο κ. Παπανικολάου εκτίμησε πως δεν παράγει σοβαρά αποτελέσματα αλλά όπως ανέφερε, είναι ένα πάρα πολύ καλό πρώτο βήμα για τις σχέσεις των δύο χωρών.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube