Ν. Δένδιας: Δεν συνδέεται η άσκηση των Ενόπλων Δυνάμεων με το Πίρι Ρέις

«Δεν υπάρχει καμία σύνδεση της σημερινής αιφνιδιαστικής άσκησης των Ενόπλων Δυνάμεων με το Πίρι Ρέις», διαβεβαίωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.

Σε δήλωσή του μετά το πέρας της συνεδρίασης του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ), ο Νίκος Δένδιας προτρέποντας όλους όσοι ταρακουνήθηκαν στην είδηση για το Πίρι Ρέις, «αρκεί να δουν πως είναι το συγκεκριμένο σκάφος» προσθέτοντας ότι πρόκειται για μία άσκηση που γίνεται αιφνιδιαστικά κάθε χρόνο.

Αυτό επιβεβαιώνει το σενάριο να προέβη η Άγκυρα στην έκδοση NAVTEX για να κάνει επίδειξη σημαίας. Μιας και όπως επεσήμανε ο ΥΕΘΑ αρκεί μία εικόνα του σκάφους, καθώς πρόκειται για ένα σκάφος με επιστημονικές -και μόνο- δυνατότητες της δεκαετίας του 1980.

Ωστόσο η Άγκυρα, στο «άκουσμα» της άσκησης του ΓΕΕΘΑ επανήλθε στην πάγια τακτική της.

Την ώρα που το Πίρι Ρέις παραμένει δεμένο στο λιμάνι της Σμύρνης, με νέα NAVTEX κάνει λόγο για αποστρατιωτικοποίηση 23 νησιών.

Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι πρέπει να αποστρατικοποιηθούν τα νησιά: Θάσος, Άγιος Ευστράτιος, Ψαρά, Σαμοθράκη, Λήμνος, Λέσβος, Χίος, Ικαρία, Σάμος, Αστυπάλαια, Ρόδος, Χάλκη, Κάρπαθος, Κάσος, Τήλος, Νίσυρος, Κάλυμνος, Λέρος, Πάτμος, Λειψοί, Σύμη, Κως και το Καστελόριζο.

Η NAVTEX

«Οι Νήσοι Θάσος, Άγιος Ευστράτιος, Ψαρά, Σαμοθράκη, Λήμνος, Λέσβος, Χίος, Ικαρία, Σάμος, Αστυπάλαια, Ρόδος, Χάλκη, Κάρπαθος, Κάσος, Τήλος, Νίσυρος, Κάλυμνος, Λέρος, Πάτμος, Λειψοί, Σύμη, Κως, Καστελλόριζο βρίσκονται υπό καθεστώς μόνιμης αποστρατικοποίησης σύμφωνα με την απόφαση της Διάσκεψης του Λονδίνου της 13ης Φεβρουαρίου 1914, τη Συνθήκη Ειρήνης της Λωζάνης του 1923 και τη Συνθήκη Ειρήνης του Παρισιού του 1947. Επομένως, δεν επιτρέπεται να διεξάγονται στρατιωτικές δραστηριότητες στα χωρικά ύδατα αυτών των νησιών.

Παρ’ όλα αυτά, κατά καιρούς, ορισμένοι σταθμοί μεταδίδουν ναυτιλιακές προειδοποιήσεις που αναφέρουν ότι στρατιωτικές δραστηριότητες θα διεξαχθούν σε περιοχές που περιλαμβάνουν τα χωρικά ύδατα των προαναφερόμενων νησιών, κάτι που ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και να παραβιάσει διεθνείς συνθήκες.

Συνιστάται προσοχή απέναντι σε τέτοιες δραστηριότητες, καθώς αποτελούν παραβίαση και ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας».