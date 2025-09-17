ΚΥΣΕΑ: Εξοπλιστικά, μεταναστευτικό και περιφερειακές εξελίξεις στο επίκεντρο – Τι συζητήθηκε στη συνεδρίαση

Τα εξοπλιστικά, το μεταναστευτικό και οι διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις βρέθηκαν στο επίκεντρο του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ), που συνεδρίασε υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Όπως ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, στη διάρκεια της συνεδρίασης ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης έκανε ενημέρωση για τις τελευταίες διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις.

Επίσης, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας ενημέρωσε για εξοπλιστικά θέματα των Ενόπλων Δυνάμεων και για την εξάσκηση δικαιώματος προαίρεσης για 4η φρεγάτα τύπου FDI.

Τέλος, ο υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής Θάνος Πλεύρης προχώρησε σε ενημέρωση για το μεταναστευτικό.

