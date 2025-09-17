ΥΠΕΞ: Η Ελλάδα παρακολουθεί στενά την πορεία του Πίρι Ρέις – Εκδόθηκε anti-Navtex

Η χώρα παρακολουθεί στενά την πορεία του τουρκικού ωκεανογραφικού σκάφους «Πίρι Ρέις», δήλωσε η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζωχιού, κατά την τακτική ενημέρωση των δημοσιογράφων.

Όπως τόνισε, η Ελλάδα παραμένει σε ετοιμότητα και σε κάθε περίπτωση θα διασφαλίσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα.

Η κ. Ζωχιού επεσήμανε ότι η Ελλάδα εξέδωσε anti- Νavtex, όπως προβλέπεται, και μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει κίνηση του ωκεανογραφικού.

Ανοικτοί δίαυλοι με Λιβύη

Η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών επεσήμανε ότι η συνάντηση του υπουργού Γιώργου Γεραπετρίτη με τον γιο του στρατάρχη Χαφτάρ νωρίτερα τον Σεπτέμβριο έγινε σε εποικοδομητικό κλίμα, ενώ συμφωνήθηκε η συνεργασία στον οικονομικό τομέα, το εμπόριο, την ενέργεια και τις μεταφορές.

Όπως τόνισε η κ. Ζωχιού, μέσα στο φθινόπωρο θα πραγματοποιηθεί η επιχειρηματική αποστολή στη Λιβύη ενώ θα συνεχιστεί και η εκπαίδευση των στελεχών της ακτοφυλακής, προκειμένου να συμβάλλουν στην αποτροπή των μεταναστευτικών ροών.

Η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ επεσήμανε πως ο κ. Γεραπετρίτης ακόμη επανέλαβε τη θέση της Αθήνας για το ανυπόστατο και παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο και ανέδειξε ξανά τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Ελλάδα στην ΕΕ και το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

Η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών υπενθύμισε εξάλλου ότι η Ελλάδα απέστειλε στον ΟΗΕ ρηματική διακοίνωση – απάντηση στη λιβυκή ρηματική διακοίνωση, με κύριο σημείο ότι απορρίπτεται ο ισχυρισμός της Λιβύης για το παράνομο και ανυπόστατο τουρκολιβυκό μνημόνιο, καθώς Τουρκία και Λιβύη δεν έχουν θαλάσσια σύνορα, ενώ αγνοείται η ύπαρξη των ελληνικών νησιών.

Η κ. Ζωχιού αναφέρθηκε στη γεωπολιτική διάσταση της συμμετοχής της Chevron στον διαγωνισμό για υδρογονάνθρακες, επισημαίνοντας πως η Ελλάδα γεωπολιτικά, μετατρέπεται σε σημαντικό κρίκο της ευρύτερης ενεργειακής συνεργασίας ΕΕ – ΗΠΑ. Ακόμη είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι γίνεται αναφορά στο γεγονός ότι τα οικόπεδα βρίσκονται σε περιοχές ελληνικής αποκλειστικής δικαιοδοσίας όσον αφορά την έκδοση σχετικών αδειών, επεσήμανε η ίδια.

Επίσκεψη Γεραπετρίτη στη Νέα Υόρκη

Η κ. Ζωχιού αναφέρθηκε στο πρόγραμμα της επίσκεψης του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη στη Νέα Υόρκη για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Η Ελλάδα συμμετέχει φέτος στη Γενική Συνέλευση ως εκλεγμένο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Ο κ. Γεραπετρίτης θα συμμετάσχει στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας για τη Μέση Ανατολή, ενώ θα προεδρεύσει στην υπουργική σύνοδο που θα διεξαχθεί για το Φόρουμ των Αρχαίων Πολιτισμών.

Θα πραγματοποιήσει ακόμη συζητήσεις με μια σειρά ομολόγων, μεταξύ άλλων με της Αιγύπτου, της Αλγερίας, του Μπαχρέιν και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Θα έχει ακόμη επαφές με την ελληνική ομογένεια και οργανώσεις, ενώ θα παρακαθίσει στο δείπνο των υπουργών Εξωτερικών που διοργανώνει ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης.

Θα διεξαχθούν ακόμη τρεις τριμερείς συναντήσεις, Ελλάδα- Κύπρος- Αίγυπτος, Ελλάδα- Κύπρος- Ιορδανία, Ελλάδα- Κύπρος- Συρία.

Ο κ. Γεραπετρίτης θα συμμετάσχει ακόμη στη Διάσκεψη για τη Λύση των Δύο Κρατών που διοργανώνουν η Γαλλία και η Σαουδική Αραβία και θα πραγματοποιήσει παρέμβαση στη συνάντηση υψηλού επιπέδου για τον εορτασμό των 80 ετών από την ίδρυση του ΟΗΕ.

Η υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου βρίσκεται από σήμερα στις ΗΠΑ και θα έχει σειρά συναντήσεων με μέλη του Κογκρέσου και μέλη της αμερικανικής κυβέρνησης με στόχο και την προετοιμασία του Στρατηγικού Διαλόγου, ο οποίος θα διεξαχθεί στην Αθήνα.

Η κ. Παπαδοπούλου θα συμμετάσχει σε εκδήλωση που διοργανώνει η Ελλάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης με θέμα τη θαλάσσια ασφάλεια και εκεί θα βρίσκεται και ο ΓΓ του Διεθνούς Οργανισμού Ναυτιλίας.

Διακλαδική άσκηση ετοιμότητας σε Έβρο και Αιγαίο με εντολή του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ

Σημειώνεται ότι η διενέργεια διακλαδικής άσκησης ετοιμότητας διατάχθηκε αιφνιδιαστικά τις πρώτες πρωινές ώρες, κατόπιν εντολής του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ, Στρατηγού Δημήτριου Χούπη.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, σκοπός της άσκησης είναι η επαύξηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας μέσω της εξέτασης των διαδικασιών εφαρμογής ειδικών σχεδίων, στο πλαίσιο επιχειρησιακού σχεδιασμού του ΓΕΕΘΑ.

ΚΥΣΕΑ: Εξοπλιστικά, μεταναστευτικό και περιφερειακές εξελίξεις στο επίκεντρο

Τα εξοπλιστικά, το μεταναστευτικό και οι διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις βρέθηκαν στο επίκεντρο του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ), που συνεδρίασε υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Όπως ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, στη διάρκεια της συνεδρίασης ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης έκανε ενημέρωση για τις τελευταίες διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις.

Επίσης, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας ενημέρωσε για εξοπλιστικά θέματα των Ενόπλων Δυνάμεων και για την εξάσκηση δικαιώματος προαίρεσης για 4η φρεγάτα τύπου FDI.

Τέλος, ο υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής Θάνος Πλεύρης προχώρησε σε ενημέρωση για το μεταναστευτικό.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

