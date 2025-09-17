Ανδρέας Λοβέρδος: Η συνάντηση με τον Μητσοτάκη, το παρασκήνιο της προσχώρησης στη Ν.Δ. και η απάντηση στο ΠΑΣΟΚ

Για την απόφασή του να προσχωρήσει στη Ν.Δ. μίλησε σήμερα ο Ανδρέας Λοβέρδος, γνωστοποιώντας πως θα δώσει «τη μάχη του σταυρού» στον νότιο τομέα Αθηνών.

Σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ ο κ. Λοβέρδος αναφέρθηκε στο παρασκήνιο της προσχώρησής του και στην επικοινωνία που είχε με τον πρωθυπουργό, κατά την οποία και επισφραγίστηκε η ένταξή του στη Ν.Δ.

«Συναντηθήκαμε με τον κ. Μητσοτάκη στις αρχές Ιουνίου και εκεί έκλεισε το deal»

«Με τον πρωθυπουργό μίλησα μετά τον ανασχηματισμό του Μαρτίου και είχα να μιλήσω από το 2022 που μου είχε τηλεφωνήσει για να με συγχαρεί για τη νίκη μου στην υπόθεση της Novartis. Πριν το 2022, είχαμε να μιλήσουμε από το 2019 που κέρδισε τις εκλογές και τον είχα συγχαρεί. Αυτή ήταν η επαφή. Συναντηθήκαμε αρχές Ιουνίου και εκεί έκλεισε το deal» είπε.

«Είχαμε μιλήσει μετά τον ανασχηματισμό του Μαρτίου, τότε ήταν η αναταραχή με τα Τέμπη. Από την πλευρά μου του είχα πει πως αυτό που κυριαρχεί ‘’να φύγει ο Μητσοτάκης και θα δούμε μετά’’, με πάει πίσω στο 2012 και η χώρα δεν μπορεί να το ξαναπεράσει αυτό. Και τότε ήταν η επιλογή μου πως θα στηρίξω τη σταθερότητα της χώρας, την οποία υπηρετεί αυτή τη στιγμή μόνο ένας πολιτικός χώρος» πρόσθεσε.

Ερωτηθείς αν απειλεί κάποιος αυτή τη σταθερότητα, ο κ. Λοβέρδος απάντησε: «Η αστάθεια προκύπτει από την ακυβερνησία, η ακυβερνησία είναι ο βασικός παράγοντας της αστάθειας σε μια χώρα που δεν διαθέτει και το διοικητικό σύστημα της Ιταλίας που αντέχει κλυδωνισμούς. (…)».

«Δεν πήγα στη Ν.Δ. για να πάρω, θέλω να δώσω στη χώρα μου»

Ανέφερε ακόμη πως θα δώσει «τη μάχη σταυρού στο νότιο τομέα». «Δεν πήγα στη Ν.Δ. για να πάρω, εγώ θέλω να δώσω στη χώρα μου. Άλλωστε έχω κάνει μια πορεία που όσα επιθυμεί ένας πολιτικός, σχεδόν τα έχω πετύχει. Δεν έχω κάτι να κερδίσω από αυτό» είπε.

Κληθείς να σχολιάσει την αντίδραση του ΠΑΣΟΚ στην προσχώρησή του στη Ν.Δ. ο κ. Λοβέρδος δήλωσε: «Δεν θα απαντήσω σε έναν πολιτικό χώρο που μου απευθύνεται με ταραχή. Δεν είναι σωστό να απαντήσω ούτε θα ανοίξω βεντέτα. Κάνω μια πολιτική αρχή και μιλάω πολιτικά και με σοβαρότητα».

Διευκρίνισε ακόμη πως «είχαμε πει με τον κ. Μητσοτάκη πως η ανακοίνωση αυτής της συνεργασίας θα γίνει ή λίγο πριν ή λίγο μετά τη ΔΕΘ. Ήταν σωστότερο να γίνει μετά τη ΔΕΘ και μετά από όλους τους πολιτικούς αρχηγούς. Και για αυτό έγινε. Δεν είχε σχέση με τον Ανδρουλάκη».

«Καρφιά» κατά του Ν. Ανδρουλάκη

Σχολιάζοντας στη συνέχεια το αίτημα του Νίκου Ανδρουλάκη για εκλογές παρατήρησε: «Μου φαίνεται πως δεν στέκει πολιτικά ένας πολιτικός ηγέτης που μετριέται στις δημοσκοπήσεις και τώρα και προ μηνών και πέρυσι και πρόπερσι για την καταλληλόλητά του ως πρωθυπουργός και οι πολίτες ανταποκρίνονται με 7%, να ζητάει εκλογές».

«Δεν μπορείς να λες για εκλογές όταν μετριέσαι διαρκώς και έχεις κριθεί επανειλημμένα σε εκλογές και ο πολίτης δεν σε βλέπει ως εναλλακτική λύση. Άρα δεν παρέχεις αυτό το οποίο η εκλογική διαδικασία εγγυάται, δηλαδή τη συνέχεια μιας χώρας. Εγώ έκανα μια πολιτική εκλογή που έχει μόνο πολιτικά χαρακτηριστικά, δεν έχει προσωπικά χαρακτηριστικά. Ήρθα σε μια περίοδο που η παράταξη το έχει ανάγκη, δεν πήγα στη ΝΔ του 41%», ανέφερε.

Ο κ. Λοβέρδος ερωτήθηκε και για τη δήλωση που έχει κάνει στο παρελθόν πως «η Ν.Δ. εξυπηρετεί τα καρτέλ σε βάρος των πολλών», για να απαντήσει: «Σε ό,τι αφορά τα καρτέλ και τις συνεννοημένες πρακτικές, έχουμε μετά τις εκλογές για το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, δύο πολύ σοβαρές παρεμβάσεις στα ενεργειακά και μια σε δύο φάσεις για τα ζητήματα των τραπεζών από την κυβέρνηση, που για μένα, είναι κομβικό».