Από Μαρινάκη μέχρι Λοβέρδο: Ποιοι μπαίνουν στη μάχη του σταυρού στη ΝΔ, ποιες οι «καυτές» περιφέρειες

Τα σενάρια για πρόωρες κάλπες έχει κλείσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ωστόσο αυτό δεν σημαίνει πως δεν κλειδώνουν σιγά σιγά νέα ονόματα για τα ψηφοδέλτια του κόμματος.

Άλλωστε όσοι ενδιαφέρονται να κατέβουν στις επόμενες εκλογές χρειάζεται να έχουν τον απαραίτητο χρόνο για να «τρέξουν» στην περιφέρεια που τους ενδιαφέρει.

Στόχος του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι να βρίσκονται στα «γαλάζια» ψηφοδέλτια, πρόσωπα που μπορούν να μιλήσουν στο παραδοσιακό κοινό του κόμματος αλλά δεν θα λείψουν και οι «μεταγραφές» με το βλέμμα στραμμένο σε ένα κεντρώο ακροατήριο. Πρόκειται για μια σύνθετη «εξίσωση» με τις ανακοινώσεις να γίνονται σταδιακά και ήδη να έχουν κλειδώσει τα πρώτα ονόματα κυρίως στις «καυτές» εκλογικές περιφέρειες της Αττικής (όπου κατεβαίνουν γνωστά ονόματα).

Οι κλειδωμένες υποψηφιότητες

Σήμερα ο πρώην υπουργός και πρόεδρος των «Δημοκρατών» Ανδρέας Λοβέρδος προσχώρησε στη Νέα Δημοκρατία και συναντήθηκε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη (μαζί με τον Ανδρέα Λοβέρδο προσχώρησαν στη ΝΔ και στελέχη του κόμματος των «Δημοκρατών»). Πληροφορίες αναφέρουν πως στις επόμενες εκλογές είναι πιθανόν ο κ. Λοβέρδος να είναι υποψήφιος στο Νότιο τομέα της Αθήνας (ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο και για την Αχαΐα)

«Κλειδωμένες» είναι τρεις υποψηφιότητες για τις επόμενες εκλογές. Ειδικότερα ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης θα κατέβει στον Β1 Βόρειο Τομέα Αθηνών, η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη στον Β2 Δυτικό Τομέα Αθηνών, ο εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Νίκος Ρωμανός στον Β3 Νότιο Τομέα Αθηνών.

Πιθανές υποψηφιότητες

Παράλληλα γνωστά ονόματα της κυβέρνησης και του κόμματος θεωρείται πιθανόν να ριχθούν στη μάχη του σταυρού στις επόμενες κάλπες. Σε περίπτωση που τελικά είναι υποψήφιος ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου θα επιλεγεί κάποια από τις εκλογικές περιφέρειες της Αττικής.

Στην Ανατολική Αττική αναμένεται να είναι υποψήφιος ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, ενώ η εκπρόσωπος τύπου της Ν.Δ. Αλεξάνδρα Σδούκου ακούγεται πως μπορεί να κατέβει στα Γρεβενά.

Σε περίπτωση υποψηφιότητας του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ Θανάση Κοντογεώργη θα επιλεγεί κάποια περιφέρεια της Αττικής (ενδεχομένως η Α Αθηνών).

Τέλος αν είναι υποψήφιος ο υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής Δημήτρης Παπαστεργίου θα είναι στα Τρίκαλα (ήταν άλλωστε στο παρελθόν δήμαρχος Τρικκαίων)

Οι περιφέρειες με τα «βαριά» ονόματα

Κορυφαία υπουργοί της κυβέρνησης θα δώσουν και στις επόμενες εκλογές τη «μάχη» για την πρωτιά στα «γαλάζια» ψηφοδέλτια. Σε μια σειρά από τις περιφέρειες της Αττικής κατεβαίνουν γνωστά ονόματα του κόμματος και όπως και σε κάθε εκλογική αναμέτρηση έτσι και στην επόμενη θα έχει ενδιαφέρον η σειρά κατάταξής τους.

Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες περιφέρειες είναι αυτή του Βορείου Τομέα. Στις τελευταίες εκλογές πρώτος σε σταυρούς ήταν ο Κωστής Χατζηδάκης (που είναι αντιπρόεδρος της κυβέρνησης), ενώ στην πρώτη τριάδα ήταν δύο ακόμα πολύ γνωστοί υπουργοί : ο Αδ. Γεωργιάδης και η Ν. Κεραμέως. Επίσης στη συγκεκριμένη περιφέρεια εκλέγονται ο Δημήτρης Καιρίδης, η Ζωή Ράπτη, ο Θόδωρος Ρουσόπουλος και ο Νίκος Παπαθανάσης

Στην Α’ Αθηνών ενισχυμένος είναι ο Κυριάκος Πιερρακάκης που είναι πλέον υπουργός Οικονομικών (είχε εκλεγεί πρώτος σε σταυρούς το 2023). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει αν ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνος θα είναι ή όχι εκ νέου υποψήφιος (το τελευταίο διάστημα έχουν υπάρξει και σενάρια πως θα μπορούσε να είναι στο Επικρατείας). Στην Α Αθηνών εκλέγονται επίσης γνωστά ονόματα του κόμματος όπως οι υπουργοί Βασίλης Κικίλιας, Όλγα Κεφαλογιάννη και Θάνος Πλεύρης, ενώ στην ίδια περιφέρεια εκλέγεται επίσης ο Αν. καθηγητή Διεθνούς Δικαίου & Εξωτερικής Πολιτικής στο Πάντειο Άγγελος Συρίγος.

Στον Νότο τομέα άνετη πρωτιά σε σταυρούς εξασφάλισε στις προηγούμενες κάλπες ο Νίκος Δένδιας, που στις δημοσκοπήσεις είναι ο δημοφιλέστερος υπουργός της κυβέρνησης. Στη συγκεκριμένη περιφέρεια εκλέγεται ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, πρόσωπα από την νεότερη γενιά όπως ο αναπληρωτής υπουργός αρμόδιος για τις μεταφορές Κωνσταντίνος Κυρανάκης, καθώς και οι Βασίλης Σπανάκης, Διονύσης Χατζηδάκης , Χάρης Θεοχάρης, Γιάννης Καλλιάνος, Άννα Καραμανλή και Σοφία Βούλτεψη.