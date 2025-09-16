ΠΑΣΟΚ σε Π. Μαρινάκη για διαγραφή Σεμερτζίδου: Μη νευριάζετε – Υπομονή, θα ξεσκεπάζουμε όλες τις λαθροχειρίες σας

Συνεχίζεται η αντιπαράθεση ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και την κυβέρνηση της ΝΔ, αναφορικά με τη διαγραφή του εμπλεκόμενου στελέχους του κυβερνώνοντος κόμματος, Πόπης Σεμερτζίδου, στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σχολιάζοντας τις δηλώσεις πηγών της κυβέρνησης, αναφορικά με το τι είπε νωρίτερα σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, για τη διαγραφή Σεμερτζίδου, στο πλαίσιο συνέντευξής του στον ΑΝΤ1, από τη Χαριλάου Τρικούπη υπενθυμίζουν ακριβώς τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου:

«Φαντάζομαι από τη στιγμή που ξεκινάει μια έρευνα, θα πρέπει να ακολουθηθεί μια διαδικασία, θεωρώ, στη λογική της αναστολής.

Δεν σας το αναγγέλλω, όμως, εγώ, αυτό. Πρέπει να το πει αυτό η Νέα Δημοκρατία. Θα το αποφασίσει η Νέα Δημοκρατία. Φαντάζομαι θα το αποφασίσει η Νέα Δημοκρατία».

«Μη νευριάζετε, κ. Μαρινάκη»

«Αφού η πολιτεύτρια με τις φεράρι από τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει διαγραφεί από το καλοκαίρι, γιατί ΘΑ το αποφασίσει η Νέα Δημοκρατία;», διερωτάται το ΠΑΣΟΚ στην ανακοίνωσή του.

Ενώ κλείνει το σχόλιό του απευθυνόμενο στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, αναφέροντας τα εξής: «Μη νευριάζετε, κ. Μαρινάκη. Υπομονή, θα ξεσκεπάζουμε όλες τις λαθροχειρίες σας».