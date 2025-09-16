Στο αυριανό ΚΥΣΕΑ η 4η φρεγάτα FDI

Εξοπλιστικά προγράμματα και νέα Δομή Δυνάμεων αναμένεται να τεθούν, μεταξύ άλλων, επί τάπητος στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ) που θα συγκληθεί αύριο Τετάρτη στις 11:00 πμ στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τους αρμόδιους Υπουργούς.

Λίγες μέρες μετά την επίσημη έγκριση για τη συμμετοχή της Ελλάδας στο ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό εργαλείο SAFE (Δράση για την ασφάλεια στην Ευρώπη) αλλά και ενόσω βρίσκεται σε εξέλιξη η μεγαλύτερη μεταρρύθμιση των Ενόπλων Δυνάμεων, ο στόχος της πολιτικής αλλά και στρατιωτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για την ενίσχυση του Στόλου παίρνει το όνομα «ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ».

Ειδικότερα, στο αυριανό ΚΥΣΕΑ αναμένεται να «κλειδώσει» η απόκτηση της τέταρτης φρεγάτας FDI (Μπελαρά) F-600 «ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ» και στη συνέχεια θα αναληφθούν οι συμβατικές διαδικασίες από τη Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ).

Όπως δήλωσε προ ημερών ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας «σε λίγες εβδομάδες, στον Φαληρικό Όρμο θα καταπλεύσει ο «ΚΙΜΩΝΑΣ», η πρώτη φρεγάτα νέας γενιάς, η πρώτη Belharra (FDI) και θα ακολουθήσουν άλλες τρεις».

Σε αυτό το πλαίσιο στο ΥΠΕΘΑ κρατούν στάση αναμονής, σε ό,τι αφορά την ενίσχυση του Στόλου, για την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με την Ιταλία για την απόκτηση των 2+2 φρεγατών FREMM (Bergamini) που δεν αποκλείεται να πραγματοποιηθεί εντός των επόμενων ημερών.

«Ελπίζω τις επόμενες 45 ημέρες να μπορέσουμε να φτάσουμε σε ένα σημείο συμφωνίας με την ιταλική πλευρά, να υπογραφεί ένα μνημόνιο», σημείωσε στις 6 Σεπτεμβρίου ο Νίκος Δένδιας.

Εκτός από την 4η FDI αλλά και τη νέα Δομή Δυνάμεων, σύμφωνα με πληροφορίες, στο επίκεντρο θα βρεθούν και άλλα εξοπλιστικά προγράμματα.

Μεταναστευτικό

Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν αύριο στο ΚΥΣΕΑ δεν αποκλείεται να συζητηθεί το μεταναστευτικό, καθώς τα τελευταία εικοσιτετράωρα έχει σημειωθεί σημαντική έκρηξη μεταναστευτικών ροών νότια της Κρήτης.

Όπως είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στη χθεσινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, «μόνο από τις 12 Σεπτεμβρίου είχαμε 883 νέες παράνομες αφίξεις. Η πιεστική αυτή κατάσταση προκάλεσε τα αντανακλαστικά της κυβέρνησης, με αποτέλεσμα ήδη να εξετάζονται μέτρα».

Σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη, το υπουργείο Μετανάστευσης παρακολουθεί στενά το φαινόμενο, εξετάζει όλα τα σενάρια και τα περιθώρια δράσης την ώρα δε που ο χρόνος μετρά αντίστροφα για τη λήξη του έκτακτου μέτρου αναστολής το οποίο ψηφίστηκε από τη Βουλή για όσους εισέρχονται παράνομα από τη Βόρεια Αφρική και εκπνέει στις 11 Οκτωβρίου.

Στην Αθήνα ο ΥΠΕΞ της Λιβύης

Με τις μεταναστευτικές ροές από τη Λιβύη να έχουν αυξηθεί το τελευταίο διάστημα με ενδιαφέρον αναμένεται να πραγματοποιηθεί η αυριανή συνάντηση του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη με τον εκτελών καθήκοντα Υπουργού Εξωτερικών από τη Λιβύη αλ Μπαούρ στην Αθήνα.

Ωστόσο, ψηλά στην ατζέντα θα βρεθούν οι θαλάσσιες ζώνες με τον ΥΠΕΞ να φαίνεται -για την ώρα- αισιόδοξος για άμεση έναρξη των συζητήσεων Ελλάδας – Λιβύης για τον καθορισμό ΑΟΖ, σε επίπεδο τεχνικών κλιμακίων.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ χαρακτήρισε «πολύ βάσιμη υπόθεση το ενδεχόμενο να ξεκινήσουν εντός του Οκτωβρίου» ενώ τόνισε ότι η σχέση με τη Λιβύη μπορεί να αναβαθμιστεί περαιτέρω.