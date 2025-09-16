Κυβερνητικές πηγές: Ας σταματήσει πια το ΠΑΣΟΚ να πολιτεύεται με λαθροχειρίες σε μία προσπάθεια να παραπλανήσει την κοινή γνώμη

«Ας σταματήσει πια το ΠΑΣΟΚ να πολιτεύεται με λαθροχειρίες σε μία προσπάθεια να παραπλανήσει την κοινή γνώμη», σημειώνουν κυβερνητικές πηγές, απαντώντας στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Όπως αναφέρουν, «ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Παύλος Μαρινάκης, ουδέποτε στη σημερινή του συνέντευξη δήλωσε ότι η κυρία Σεμερτζίδου εξακολουθεί να είναι μέλος της Νέας Δημοκρατίας, όπως αναληθώς υποστήριξε σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ».

«Ο κ. Μαρινάκης ερωτηθείς σχετικά, ξεκαθάρισε ότι εκ του θεσμικού του ρόλου «εκπροσωπεί την κυβέρνηση και όχι τη Νέα Δημοκρατία» ενώ πρόσθεσε ότι «από τη στιγμή που ξεκινά μία έρευνα, θα πρέπει να ακολουθηθεί μία διαδικασία στη λογική της αναστολής», παραπέμποντας για απαντήσεις στη Ν.Δ., η οποία κατέστησε γνωστό ότι η κομματική ιδιότητα της κυρίας Σεμερτζίδου είχε ανασταλεί από τις 5 Αυγούστου», προσθέτουν.

«Για άλλη μια φορά το ΠΑΣΟΚ επιχείρησε να παραποιήσει την πραγματικότητα αλλά έπεσε στην παγίδα της δικής του λαθροχειρίας», σχολιάζουν οι ίδιες πηγές.

Διαβάστε ακόμη:

→ ΠΑΣΟΚ: Χρειάστηκαν 2 μήνες για να σπάσει τη σιωπή του ο κ. Μαρινάκης και να ομολογήσει ότι η κ. Σεμερτζίδου είναι μέλος της Ν.Δ.

→ Αλ. Σδούκου: Η ιδιότητα μέλους της Ν.Δ. της κ. Σεμερτζίδου έχει ανασταλεί από τις 5 Αυγούστου

→ ΠΑΣΟΚ σε Σδούκου: Ξέχασε να ενημερώσει τον Μαρινάκη για την αυτοματοποιημένη διαγραφή Σεμερτζίδου – Να δημοσιευθούν τα πρακτικά