Πηγές ΠΑΣΟΚ για προσχώρηση Ανδρέα Λοβέρδου στη ΝΔ: «Ήρθε η ώρα της εξαργύρωσης»

Με ιδιαίτερα αιχμηρό τρόπο σχολίασαν στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη, αναφορικά με την προσχώρηση του πρώην υπουργού και βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Ανδρέα Λοβέρδου, στη Νέα Δημοκρατία.

Απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις δημοσιογράφων, στελέχη του ΠΑΣΟΚ τόνισαν:

«Ο Πρωθυπουργός που το 2021 επιχείρησε να χειραγωγήσει τις εσωκομματικές εκλογές στο ΠΑΣΟΚ οργανώνοντας τις παράνομες υποκλοπές, υποδέχτηκε σήμερα τον κ. Λοβέρδο.

Το 2023 μετά τη μη εκλογή του ο κ. Λοβέρδος αποχώρησε από το ΠΑΣΟΚ, το 2024 ίδρυσε κόμμα πριν τις ευρωεκλογές με μοναδικό στόχο να στερήσει από το ΠΑΣΟΚ τη δεύτερη θέση και τον τελευταίο χρόνο περιφέρεται στα κανάλια αποθεώνοντας την κυβέρνηση και στηρίζοντας τις άθλιες αντισυνταγματικές μεθοδεύσεις της».

Για να προσθέσουν: «Προφανώς, κ. Μητσοτάκη, ήρθε η ώρα της εξαργύρωσης».