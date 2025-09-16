Logo Image

Πηγές ΠΑΣΟΚ για προσχώρηση Ανδρέα Λοβέρδου στη ΝΔ: «Ήρθε η ώρα της εξαργύρωσης»

Πολιτική

Πηγές ΠΑΣΟΚ για προσχώρηση Ανδρέα Λοβέρδου στη ΝΔ: «Ήρθε η ώρα της εξαργύρωσης»

EUROKINISSI/ΜΠΟΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Αιχμές και κατά του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη

Με ιδιαίτερα αιχμηρό τρόπο σχολίασαν στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη, αναφορικά με την προσχώρηση του πρώην υπουργού και βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Ανδρέα Λοβέρδου, στη Νέα Δημοκρατία.

Απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις δημοσιογράφων, στελέχη του ΠΑΣΟΚ τόνισαν:

«Ο Πρωθυπουργός που το 2021 επιχείρησε να χειραγωγήσει τις εσωκομματικές εκλογές στο ΠΑΣΟΚ οργανώνοντας τις παράνομες υποκλοπές, υποδέχτηκε σήμερα τον κ. Λοβέρδο.

Το 2023 μετά τη μη εκλογή του ο κ. Λοβέρδος αποχώρησε από το ΠΑΣΟΚ, το 2024 ίδρυσε κόμμα πριν τις ευρωεκλογές με μοναδικό στόχο να στερήσει από το ΠΑΣΟΚ τη δεύτερη θέση και τον τελευταίο χρόνο περιφέρεται στα κανάλια αποθεώνοντας την κυβέρνηση και στηρίζοντας τις άθλιες αντισυνταγματικές μεθοδεύσεις της».

Για να προσθέσουν: «Προφανώς, κ. Μητσοτάκη, ήρθε η ώρα της εξαργύρωσης».

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube