ΠΑΣΟΚ σε Σδούκου: Ξέχασε να ενημερώσει τον Μαρινάκη για την αυτοματοποιημένη διαγραφή Σεμερτζίδου – Να δημοσιευθούν τα πρακτικά

«Η κυρία Σδούκου μάλλον ξέχασε να ενημερώσει τον κύριο Μαρινάκη για την αυτοματοποιημένη διαγραφή της Πόπης Σεμερτζίδου από μέλος της Νέας Δημοκρατίας. Τόση μυστικότητα;», διερωτάται το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής σε ανακοίνωσή του, απαντώντας στην εκπρόσωπο Τύπου της ΝΔ.

«Είμαστε σίγουροι ότι η Εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας θα δημοσιεύσει τα πρακτικά του αρμόδιου κομματικού οργάνου, που επέβαλλε τη σχετική πειθαρχική ποινή όπως και την επιστολή κοινοποίησης της στην κυρία Σεμερτζίδου, γιατί εξάλλου… δεν έχουν και τίποτα να κρύψουν», προσθέτει στην ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ.

Αλ. Σδούκου: Η ιδιότητα μέλους της ΝΔ της κ. Σεμερτζίδου έχει ανασταλεί από τις 5 Αυγούστου

«Η ιδιότητα μέλους της Ν.Δ. της κ. Σεμερτζίδου έχει ανασταλεί από τις 5 Αυγούστου» δήλωσε νωρίτερα σήμερα η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρα Σδούκου, με φόντο τις εξελίξεις στην υπόθεση της πρώην πολιτεύτριας του κόμματος.

Σε δηλώσεις της στο ραδιόφωνο του Alpha η κ. Σδούκου σημείωσε πως με «τη δημοσιοποίηση της υπόθεσης, η Νέα Δημοκρατία αντέδρασε αυτόματα».

Διαβάστε ακόμη:

→ Μαρινάκης για Σεμερτζίδου: Το 2023 δεν ήταν στα ψηφοδέλτια της ΝΔ