Ν. Δένδιας στην Καβύλη Έβρου: Η ελευθερία και η ανεξαρτησία δεν είναι δεδομένες, διαφυλάσσονται με αγώνα και πολλές φορές με την ανθρώπινη ζωή

«Η ελευθερία δεν είναι δεδομένη, η ανεξαρτησία δεν είναι δεδομένη, διαφυλάσσονται και διαφυλάσσονται με αγώνα, με προσπάθεια και πολλές φορές με το ύψιστο αγαθό, την ανθρώπινη ζωή», υπογράμμισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, κατά την ομιλία του στην τελετή αποκαλυπτηρίων του Μνημείου για τους πεσόντες της 3ης Ελληνικής Ορεινής Ταξιαρχίας στη Μάχη του Ρίμινι, στην Ιταλία, τον Σεπτέμβριο του 1944, που οργάνωσε ο Δήμος Ορεστιάδας στην Καβύλη του Έβρου.

«Τιμάμε σήμερα τους νεκρούς του 1944 στο Ρίμινι και δι’ αυτών τιμάμε όσους χάθηκαν μέσα στα χρόνια στην υπηρεσία του έθνους, του λαού, της πατρίδας και της ιδέας του ανθρώπου. Τους θυμόμαστε και οφείλουμε να τους θυμόμαστε με αγάπη και σεβασμό.

Με την ανέγερση αυτού του μνημείου ο Δήμος Ορεστιάδας προσέφερε μία διαρκή, ορατή και απτή υπόμνηση της θυσίας τον απελθόντων, αλλά και του χρέους των παρόντων. Τη διαρκή υπόμνηση του εθνικού χρέους. Αυτό είναι το καθήκον που οι Ένοπλες Δυνάμεις υπηρετούν σήμερα με συνέχεια», είπε ο υπουργός.

«Βρισκόμαστε εδώ για να τιμήσουμε μία κορυφαία στιγμή της ελληνικής ιστορίας στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, που ανέδειξε την παρουσία των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια υπέρ της ελευθερίας και της δημοκρατίας, σε μία στιγμή μάλιστα που η Ελλάδα δεν είχε ακόμη απελευθερωθεί – οι Γερμανοί αποχώρησαν πιεζόμενοι από την Ελλάδα των Οκτώβριο του 1944», τόνισε και συνέχισε:

«Αναδεικνύεται έτσι η συμβολή μας στην κοινή συμμαχική προσπάθεια και το γεγονός ότι αυτή δεν περιορίστηκε στα όρια της εθνικής μας επικράτειας, αλλά υπηρέτησε ευρύτερα τον αγώνα για ελευθερία όλων των λαών εκτός των συνόρων της τότε δουλωμένης πατρίδας μας.

Πάντοτε η παρουσία μας εντασσόταν στη σταθερή προσήλωση στις αρχές της ελευθερίας και των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Σε αυτή την ευρύτερη εθνική προσπάθεια εντάσσεται και αυτή η μεγάλη ιστορική στιγμή.

Από εκείνη τη μάχη η ονομασία “Ρίμινι” συνοδεύει την 3η ταξιαρχία και αποτελεί υπόμνηση όχι μόνο σε αυτούς που υπηρετούν, αλλά σε όλους μας, του καθήκοντος και της ιστορικής ευθύνης.

Οι πεσόντες εκείνης της μάχης υπενθυμίζουν το αυτονόητο διαχρονικό μήνυμα: Η ελευθερία δεν είναι δεδομένη, η ανεξαρτησία δεν είναι δεδομένη, διαφυλάσσονται και διαφυλάσσονται με αγώνα, με προσπάθεια και πολλές φορές με το ύψιστο αγαθό, την ανθρώπινη ζωή».

Ο κ. Δένδιας επισήμανε πως «το ιστορικό παράδειγμα, η ιστορική μνήμη, έχει και αποκτά ιδιαίτερη σημασία, όταν μετουσιώνεται σε σύγχρονη πρακτική μέσα από συγκεκριμένες επιλογές».

«Στη δική μας χρονική συγκυρία μετουσιώνεται μέσα από την τιτάνια προσπάθεια των Ενόπλων Δυνάμεων να μεταρρυθμιστούν, να οδηγηθούν στη νέα πραγματικότητα για να επιτελέσουν το ίδιο το βασικό τους, το συνταγματικό τους, το πατριωτικό τους καθήκον, την υπηρεσία στην ελευθερία και την ανεξαρτησία των Ελλήνων, στη διασφάλιση του ύψιστου αγαθού της ζωής, της ελευθερίας, της ανεξαρτησίας της κάθε μίας Ελληνίδας και του κάθε Έλληνα, αυτό που έχουμε ονομάσει “ΑΤΖΕΝΤΑ 2030″» σημείωσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

Αναφέρθηκε και στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις που υπηρετούν σήμερα εκτός ελληνικού εδάφους, λέγοντας ότι «υπηρετούν το παγκόσμιο αγαθό τής νομιμότητας, υπηρετούν τα ευρωπαϊκά συμφέροντα, υπηρετούν τα ελληνικά συμφέροντα».

Για όλα τα μέλη των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων που έχουν χάσει διαχρονικά τη ζωή τους, εντός και εκτός Ελλάδας ο κ. Δέμδιας είπε ότι «είναι διαχρονικοί ήρωες και ένδοξοι υπηρέτες του ελληνισμού, του λαού και του έθνους».

Δήμαρχος Ορεστιάδας για Μνημείο: Αποτελεί την ιστορική συνέχεια της 3ης Ελληνικής Ορεινής Ταξιαρχίας

Στην ομιλία του ο δήμαρχος Ορεστιάδας Διαμαντής Παπαδόπουλος εξήγησε ότι η ανέγερση του Μνημείου των πεσόντων έγινε στην Καβύλη γιατί σε αυτή εδρεύει η 3η Μηχανοκίνητη Ταξιαρχία η οποία φέρει την ονομασία “Ρίμινι”, καθώς αποτελεί την ιστορική συνέχεια της 3ης Ελληνικής Ορεινής Ταξιαρχίας που πήρε μέρος στη Μάχη του Ρίμινι.

Όπως είπε ο δήμαρχος, η Μάχη του Ρίμινι για τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις ξεκίνησε στις 8 Σεπτεμβρίου του 1944. Η 3η Ελληνική Ορεινή Ταξιαρχία ανέλαβε επιθετική πρωτοβουλία με σκοπό την κατάληψη του Ρίμινι και το πρωί της 21ης Σεπτεμβρίου η ελληνική σημαία υψώθηκε στο δημαρχείο του απελευθερωμένου πλέον Ρίμινι.

«Η σημερινή ημέρα είναι μία ημέρα μνήμης για αυτούς που έδωσαν τη ζωή τους, γιατί έδωσαν τη ζωή τους, πήγαν εθελοντές όλοι να πολεμήσουν, δεν πήγαν γιατί τους ζητήθηκε» είπε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εκστρατευτικών Σωμάτων Μέσης Ανατολής Ριμινιτών Ιερολοχιτών Γεώργιος Μονογιός και συνέχισε: «Πήγαν εθελοντές και έφευγαν από τα νησιά, από τα νησιά των Κυκλάδων κυρίως, περνούσαν απέναντι στην Τουρκία με σκοπό να πάνε να πολεμήσουν. Αυτό που έχει σημασία για την επέτειο αυτή είναι ότι η πόλη του Ρίμινι στην Ιταλία παραδόθηκε στους Έλληνες άνευ όρων, με πρωτόκολλο παράδοσης που είναι γραμμένο σε τρεις γλώσσες. Και υπάρχουν τα επίσημα στοιχεία του ιταλικού κράτους – και θέλω να πιστεύω ότι εδώ, στο Μνημείο θα μπορούσε να μπει ένα σταντ με το πρωτόκολλο αυτό, να το βλέπει ο κόσμος, γιατί κανείς δεν φαντάζεται ότι η πόλη παραδόθηκε στους Έλληνες και ελληνική σημαία κυμάτισε στο δημαρχείο του Ρίμινι στην Ιταλία».

Αντιδήμαρχος Ρίμινι: Η 3η Ελληνική Ορεινή Ταξιαρχία του Ρίμινι συνέβαλε αποτελεσματικά στην απελευθέρωση της πόλης μας

Παρούσα στην τελετή ήταν η αντιδήμαρχος του Ρίμινι Φραντσέσκα Ματέι, η οποία δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ: «Είναι μεγάλη μου τιμή η πρόσκληση από τον δήμαρχο Ορεστιάδας. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ τον δήμαρχο και είναι μεγάλη τιμή για το Ρίμινι, διότι η 3η Ελληνική Ορεινή Ταξιαρχία του Ρίμινι συνέβαλε αποτελεσματικά στην απελευθέρωση της πόλης μας και στη νίκη επί του φασισμού κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, που κόστισε τόσες ζωές σε όλους τους μετέχοντες στον πόλεμο». Όπως μας είπε η κυρία Ματέι, στις 21 Σεπτεμβρίου θα γίνει εκδήλωση μνήμης στο Ρίμινι και εκεί θα παραστεί ελληνική αντιπροσωπεία, όπως και από άλλες χώρες που στρατεύματά τους συμμετείχαν στη Μάχη του Ρίμινι.

Από την 3η Ελληνική Ορεινή Ταξιαρχία στη Μάχη του Ρίμινι σκοτώθηκαν 10 αξιωματικοί και 100 οπλίτες και τραυματίστηκαν 23 αξιωματικοί και 293 οπλίτες.

Τα ονόματα των νεκρών είναι χαραγμένα στο Μνημείο στην Καβύλη.

Την επιμνημόσυνη δέηση τέλεσε ο Μητροπολίτης Δαμασκηνός, τηρήθηκε σιγή ενός λεπτού και κατατέθηκαν στεφάνια.

Παρόντες στην τελετή ήταν ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Χρήστος Δερμεντζόπουλος, ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου Δημήτριος Γλυμής, η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Βάλια Πενταρβάνη, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Δημήτριος Χούπης, ο διοικητής της 1ης Στρατιάς Σταύρος Παπασταθόπουλος, ο διοικητής του Δ’ Σώματος Στρατού Παναγιώτης Καβιδόπουλος, ο περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χριστόδουλος Τοψίδης, ο γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας και Θράκης Δημήτρης Γαλαμάτης, ο Συντονιστής Αποκατάστασης και Ανασυγκρότησης Έβρου Γιώργος Κέλλης, εκπρόσωποι της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής.

Πηγή: ΑΜΠΕ