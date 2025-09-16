Logo Image

Δ. Κουτσούμπας: Κανείς δεν μπορεί να μένει σιωπηλός απέναντι στην κτηνωδία στη Γάζα

Πολιτική

Δ. Κουτσούμπας: Κανείς δεν μπορεί να μένει σιωπηλός απέναντι στην κτηνωδία στη Γάζα

Christos Karras / SOOC

«Να σταματήσει κάθε συνεργασία της ελληνικής κυβέρνησης με το κράτος του Ισραήλ»

Για «κτηνωδία» που διαπράττεται στη Γάζα σε βάρος του Παλαιστινιακού λαού, κάνει λόγο ο ΓΓ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, μετά και την επίθεση κατά της πόλης της Γάζας που έχει εξαπολύσει το Ισραήλ.

«Κανείς δεν μπορεί να μένει σιωπηλός αυτές τις ώρες που το Ισραήλ, με τη στήριξη των ΗΠΑ και της ΕΕ, επιχειρεί να ολοκληρώσει την κτηνωδία του στη Γάζα σε βάρος του Παλαιστινιακού λαού και των παιδιών του», σημειώνει ο κ. Κουτσούμπας.

«Τώρα χρειάζεται να δυναμώσει ακόμα περισσότερο η πάλη του λαού και της νεολαίας ενάντια στο έγκλημα που διαπράττεται, με την απαίτηση να σταματήσει κάθε συνεργασία της ελληνικής κυβέρνησης με το κράτος – δολοφόνο και να εφαρμοστεί η ομόφωνη απόφαση της Βουλής για την αναγνώριση Παλαιστινιακού κράτους», καταλήγει στη δήλωσή του.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube