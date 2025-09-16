Δ. Κουτσούμπας: Κανείς δεν μπορεί να μένει σιωπηλός απέναντι στην κτηνωδία στη Γάζα

Για «κτηνωδία» που διαπράττεται στη Γάζα σε βάρος του Παλαιστινιακού λαού, κάνει λόγο ο ΓΓ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, μετά και την επίθεση κατά της πόλης της Γάζας που έχει εξαπολύσει το Ισραήλ.

«Κανείς δεν μπορεί να μένει σιωπηλός αυτές τις ώρες που το Ισραήλ, με τη στήριξη των ΗΠΑ και της ΕΕ, επιχειρεί να ολοκληρώσει την κτηνωδία του στη Γάζα σε βάρος του Παλαιστινιακού λαού και των παιδιών του», σημειώνει ο κ. Κουτσούμπας.

«Τώρα χρειάζεται να δυναμώσει ακόμα περισσότερο η πάλη του λαού και της νεολαίας ενάντια στο έγκλημα που διαπράττεται, με την απαίτηση να σταματήσει κάθε συνεργασία της ελληνικής κυβέρνησης με το κράτος – δολοφόνο και να εφαρμοστεί η ομόφωνη απόφαση της Βουλής για την αναγνώριση Παλαιστινιακού κράτους», καταλήγει στη δήλωσή του.