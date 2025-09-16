Logo Image

Μαξίμου: Σε «εποικοδομητικό κλίμα» η συνάντηση Κ. Μητσοτάκη με τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης, παρουσία του Στ. Αρναουτάκη

Πολιτική

Μαξίμου: Σε «εποικοδομητικό κλίμα» η συνάντηση Κ. Μητσοτάκη με τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης, παρουσία του Στ. Αρναουτάκη

(Πηγή φωτ. Γρ. Τύπου του Πρωθυπουργού)

Σύμφωνα με το Μέγαρο Μαξίμου, και οι δύο πλευρές υπογράμμισαν τη διάθεση τους για περαιτέρω στενή συνεργασία

Με αντιπροσωπεία της Εκκλησίας της Κρήτης με επικεφαλής τον Σεβασμιώτατο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης Ευγένιο, συναντήθηκε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, παρουσία του Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη.

Σύμφωνα με το Μέγαρο Μαξίμου, η συνάντηση έγινε σε πολύ θερμό και εποικοδομητικό κλίμα και συζητήθηκαν θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

(Πηγή φωτ. Γρ. Τύπου του Πρωθυπουργού)

Και οι δύο πλευρές υπογράμμισαν τη διάθεση τους για περαιτέρω στενή συνεργασία ενώ από την κυβέρνηση εκφράστηκε η ιδιαίτερη εκτίμηση για το σημαντικό έργο που επιτελεί η Εκκλησία της Κρήτης.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube