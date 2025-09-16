Μαξίμου: Σε «εποικοδομητικό κλίμα» η συνάντηση Κ. Μητσοτάκη με τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης, παρουσία του Στ. Αρναουτάκη

Με αντιπροσωπεία της Εκκλησίας της Κρήτης με επικεφαλής τον Σεβασμιώτατο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης Ευγένιο, συναντήθηκε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, παρουσία του Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη.

Σύμφωνα με το Μέγαρο Μαξίμου, η συνάντηση έγινε σε πολύ θερμό και εποικοδομητικό κλίμα και συζητήθηκαν θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

Και οι δύο πλευρές υπογράμμισαν τη διάθεση τους για περαιτέρω στενή συνεργασία ενώ από την κυβέρνηση εκφράστηκε η ιδιαίτερη εκτίμηση για το σημαντικό έργο που επιτελεί η Εκκλησία της Κρήτης.