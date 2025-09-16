Αλ. Σδούκου: Η ιδιότητα μέλους της Ν.Δ. της κ. Σεμερτζίδου έχει ανασταλεί από τις 5 Αυγούστου

«Η ιδιότητα μέλους της Ν.Δ. της κ. Σεμερτζίδου έχει ανασταλεί από τις 5 Αυγούστου» διευκρίνισε η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρα Σδούκου, με φόντο τις εξελίξεις στην υπόθεση της πρώην πολιτεύτριας του κόμματος.

Σε δηλώσεις της στο ραδιόφωνο του Alpha η κ. Σδούκου σημείωσε πως με «τη δημοσιοποίηση της υπόθεσης, η Νέα Δημοκρατία αντέδρασε αυτόματα».

Σχολιάζοντας την εντολή για δέσμευση περιουσιακών στοιχείων της κ. Σεμερτζίδου η εκπρόσωπος Τύπου της Ν.Δ. απάντησε: «Η απόφαση του κ. Βουρλιώτη να δεσμεύσει τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία έγινε πολύ καλώς. Αυτό που μπορούμε να σχολιάσουμε είναι πώς η δικαιοσύνη και οι αρχές, οφείλουν να κάνουν τη δουλειά που πρέπει να κάνουν. Η δέσμευση της κυβέρνησης και αυτό που θέλει η Νέα Δημοκρατία είναι όλα στο φως. Δεν μας ενδιαφέρει αν εμπλέκονται πρόσωπα που ανήκουν στο κόμμα μας, στο ΠΑΣΟΚ, στον ΣΥΡΙΖΑ ή σε οποιοδήποτε άλλο κόμμα».

Η κ. Σδούκου τόνισε πως «η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος θα πρέπει να συνεχίσει να κάνει τη δουλειά της και η δικαιοσύνη επίσης, προκειμένου να αποκαλύψει τα ζητήματα των παράνομων επιδοτήσεων και οτιδήποτε άλλο. Δεν μπορούμε να καταδικάσουμε ή να κατηγορήσουμε κανέναν. Δεν είναι αυτός ο ρόλος μας», είπε, προσθέτοντας: «Δεν έχουμε τίποτα να φοβηθούμε. Από την πρώτη κιόλας στιγμή, η κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία είπαν ότι θέλουμε να αποκαλυφθεί σε βάθος αυτή η υπόθεση. Και γι’ αυτό ζητήσαμε την Εξεταστική, η οποία ξεκίνησε χθες και θέλουμε όλα τα κόμματα να υπερασπιστούν την υπόθεση, να γίνει μια σοβαρή συζήτηση, να διερευνηθεί σε βάθος τι έχει πάει στραβά, να έρθουν μάρτυρες, να μιλήσουν, να κληθούν όλοι. Και ελπίζουμε ότι αυτό θα οδηγήσει σε κάτι θετικό στο τέλος. Ότι τα λάθη θα διορθωθούν. Η συζήτηση είναι καλή και πρέπει να γίνει, γιατί όλοι θέλουμε να μην ξανασυμβούν τέτοια φαινόμενα. Και στην περίπτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, πιστεύω ότι με πολλή υπομονή και αποφασιστικότητα, η Νέα Δημοκρατία βγήκε και είπε “αναλαμβάνω ό,τι δεν έκανα σωστά. Θέλω να κόψω από το κεφάλι όλα όσα έχουν συμβεί μέχρι τώρα, ώστε να μην ξανασυμβούν”. Τα πρώτα ΑΦΜ έχουν ήδη ταυτοποιηθεί. Και αυτό συνεχίζεται με αποφασιστικότητα».