Σ. Φάμελλος: Ζητούμε τερματισμό της επιχείρησης κατάληψης της Γάζας – Η σιωπή είναι συνενοχή

«Η διεθνής κοινότητα και η Ε.Ε. οφείλουν να σταματήσουν την εκκωφαντική σιωπή τους και να προχωρήσουν σε άμεση επιβολή κυρώσεων στο Ισραήλ» τονίζει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του

Έκκληση στη διεθνή κοινότητα και την Ε.Ε. «να σταματήσουν την εκκωφαντική σιωπή τους και να προχωρήσουν σε άμεση επιβολή κυρώσεων στο Ισραήλ και αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους» απευθύνει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, μέσω ανάρτησής του, με φόντο τις εξελίξεις στη Γάζα.

«Στη Γάζα συντελείται γενοκτονία. Δεν το λέμε μόνο εμείς. Το λένε πλέον επίσημα και οι αξιωματούχοι του ΟΗΕ. Η κλιμάκωση της επίθεσης στη Γάζα, λίγη ώρα μετά την συνάντηση Νετανιάχου-Ρούμπιο βρίσκει απέναντι της τους δημοκρατικούς πολίτες σε όλο τον κόσμο» αναφέρει ο κ. Φάμελλος και προσθέτει: «Η σιωπή είναι συνενοχή. Η διεθνής κοινότητα και η Ε.Ε. οφείλουν να σταματήσουν την εκκωφαντική σιωπή τους και να προχωρήσουν σε άμεση επιβολή κυρώσεων στο Ισραήλ και αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους».

Όπως τονίζει, «και η Ελλάδα οφείλει να πρωτοστατήσει σε αυτή την κατεύθυνση». «Ζητούμε τον τερματισμό στην επιχείρηση κατάληψης της Γάζας, άμεση κατάπαυση του πυρός και προστασία των αμάχων τώρα» καταλήγει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

