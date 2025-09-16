Ανδρέας Λοβέρδος: Προσχώρησε στη ΝΔ – Το καλωσόρισμα και οι ευχές από τον Κ. Μητσοτάκη

Στο κυβερνών κόμμα της Νέας Δημοκρατίας προσχωρεί ο Ανδρέας Λοβέρδος.

Ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης τον υποδέχθηκε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου τον κ. Λοβέρδο, πρόεδρο του κόμματος «Δημοκράτες» και τον καλωσόρισε, όπως και άλλα στελέχη των «Δημοκρατών», στη Νέα Δημοκρατία.

«Καλωσορίζουμε στη Νέα Δημοκρατία τον καθηγητή Ανδρέα Λοβέρδο και στελέχη των Δημοκρατών. Ό ίδιος δεν χρειάζεται συστάσεις, καθώς έχει ήδη μακρά πορεία στην πολιτική. Ενώ η παράταξή μας έχει αποδείξει ότι κρατά ανοιχτές τις πόρτες της σε κάθε δύναμη που πιστεύει στην ισχυρή, σύγχρονη, δημοκρατική και ευρωπαϊκή Ελλάδα», τόνισε ο πρωθυπουργός.

«Μακριά από ταμπέλες και δόγματα, λοιπόν, ενώνουμε τις προσπάθειές μας για μια καλύτερη ζωή των πολιτών και ένα καλύτερο μέλλον για τη χώρα. Ιδίως σε μία διεθνή συγκυρία αβεβαιότητας που επιβάλλει ενότητα, συνεργασία και εσωτερική πολιτική σταθερότητα. Ανδρέα, καλή αρχή και καλή δύναμη», πρόσθεσε.

Από την πλευρά του ο κ. Λοβέρδος σημείωσε: «Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία, πατριωτικά, μεταρρυθμιστικά, φιλελεύθερα».

Η πορεία του

Ο κ. Λοβέρδος ήταν επί χρόνια (2000 – 2023) βουλευτής και υπουργός του ΠΑΣΟΚ. Ωστόσο τα τελευταία χρόνια υπήρχε έντονη η φημολογία – με βάση και τις δημόσιες τοποθετήσεις του – ότι έχει έρθει κοντά με τη ΝΔ.

Τον Δεκέμβριο του 2012, έπειτα από διαφωνία με την ηγεσία του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος, δημιούργησε μια νέα πολιτική κίνηση, τη Ριζοσπαστική Κίνηση Σοσιαλδημοκρατικής Συμμαχίας από την οποία προήλθε η Συμφωνία για τη Νέα Ελλάδα.

Τον Αύγουστο του 2014 επέστρεψε στο ΠΑΣΟΚ με το κόμμα του να διαλύεται δύο μήνες αργότερα. Τον Ιούνιο του 2015, διεκδίκησε ανεπιτυχώς την αρχηγία του κόμματος, ενώ ήταν ξανά υποψήφιος στις εσωκομματικές διαδικασίες για την ανάδειξη αρχηγού τον Δεκέμβριο του 2021, χωρίς ωστόσο να εκλεγεί.

Στις 30 Ιανουαρίου 2024 ανακοίνωσε ότι θα ιδρύσει νέο κόμμα με σκοπό να κατέλθει στις Ευρωεκλογές του 2024 και τον Μάρτιο του ίδιου έτους ανακοίνωσε το όνομα του κόμματος «Δημοκράτες» σε βίντεο που ανήρτησε από τον ποταμό Έβρο. Χαρακτήρισε το κόμμα «πατριωτικό, λαϊκό, πολιτικά φιλελεύθερο, εκσυγχρονιστικό, ψηφιακό, μεταρρυθμιστικό, πολυσυλλεκτικό».