Μαρινάκης για Σεμερτζίδου: Το 2023 δεν ήταν στα ψηφοδέλτια της ΝΔ – Το κόμμα θα αποφασίσει για διαδικασία αναστολής

Στην υπόθεση της Πόπης Σεμερτζίδου, μέλους της ΝΔ, της οποίας η περιουσία δεσμεύτηκε από τις αρχές στο πλαίσιο των ερευνών για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ANT1, ο κ. Μαρινάκης διευκρίνισε ότι η Σεμερτζίδου ήταν υποψήφια το 2019, αλλά δεν συμπεριλήφθηκε στα ψηφοδέλτια του 2023.

«Ήταν πολιτεύτρια του 2019. Το 2021, που ανέλαβα γραμματέας της ΝΔ, μπορώ να το πιστοποιήσω, γιατί ήμουν εισηγητής για τα ψηφοδέλτια. Στις εκλογές του 2023, χωρίς να υπάρχει κάτι για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και χωρίς να ελέγχεται τότε το συγκεκριμένο πρόσωπο, για λόγους αξιολόγησης και κριτηρίων, ο πρωθυπουργός δεν την είχε συμπεριλάβει στα ψηφοδέλτια», σημείωσε.

«Η Δικαιοσύνη κρίνει»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και πως η Δικαιοσύνη έχει τον πρώτο λόγο: «Μπορεί κάποιος να καταδικαστεί, μπορεί και να αθωωθεί. Σίγουρα πάντως επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη, ανεξαρτήτως κόμματος ή ιδιότητας, αν η Δικαιοσύνη κρίνει ότι πρέπει να ελεγχθείς, οι αρχές προχωρούν στον έλεγχο».

Σε ερώτηση αν η Σεμερτζίδου παραμένει μέλος της ΝΔ, ο κ. Μαρινάκης απάντησε ότι η απόφαση ανήκει στο κόμμα: «Εγώ εκπροσωπώ την κυβέρνηση, όχι τη ΝΔ. Φαντάζομαι ότι από τη στιγμή που ξεκινά μια έρευνα, θα πρέπει να ακολουθηθεί μια διαδικασία αναστολής.Δεν μπορώ να το αναγγείλω εγώ· αυτό θα το πει η ΝΔ. Θεωρώ ότι θα ληφθεί υπόψη και το τεκμήριο αθωότητας αλλά και το γεγονός ότι υπάρχει μια σοβαρή έρευνα εν εξελίξει».