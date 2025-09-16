ΝΔ vs ΠΑΣΟΚ: Δημοσκοπήσεις και μάχη για το κέντρο ανάβουν φωτιές

Να πατήσει …γκάζι και να υλοποιήσει τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θέλει η κυβέρνηση.

Στο στρατόπεδο της Ν.Δ. θέλουν να επανασυνδεθούν με παραδοσιακούς ψηφοφόρους του κόμματος, ωστόσο ταυτόχρονα εστιάζουν στη σύσφιξη των σχέσεων με ένα κεντρώο κοινό το οποίο συνέβαλε σε μεγάλο βαθμό στις εκλογικές νίκες του 2019 και του 2023. Με το βλέμμα λοιπόν στραμμένο στο συγκεκριμένο ακροατήριο το οποίο πολιορκούν και από την αντιπολίτευση εντείνεται η «γαλάζια» επίθεση στο ΠΑΣΟΚ.

Να σημειωθεί εδώ πως σύμφωνα με δημοσκόπηση της MARC μετά τις ανακοινώσεις στη ΔΕΘ η Νέα Δημοκρατία αυξάνει κατά τρεις μονάδες τη συσπείρωση της και πάει από το 60% στο 63%.

Παράλληλα σε εκείνους που αυτοτοποθετούνται ως κεντρώοι λαμβάνει 22,4% έναντι 17.9% του ΠΑΣΟΚ, ωστόσο η πρώτη δύναμη στο χώρο αυτό είναι οι αναποφάσιστοι (καθώς ένας στους τέσσερις κεντρώους έχει μετακινηθεί στη γκρίζα ζώνη).

Τα βασικά «όπλα» που επιστρατεύει η κυβέρνηση για να προσεγγίσει το συγκεκριμένο ακροατήριο είναι η οικονομία και η πολιτική σταθερότητα και στο πλαίσιο αυτό εξαπολύονται πυρά προς την αντιπολίτευση. Από το «γαλάζιο» στρατόπεδο κατηγορούν την Χαριλάου Τρικούπη πως καταθέτει ακοστολόγητες προτάσεις και πως δεν έχει αξιόπιστη εναλλακτική για την επόμενη ημέρα.

Μετά τα όσα ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης από τη Θεσσαλονίκη κυβερνητικές πηγές μιλούσαν για «αποτυχημένες συνταγές του παρελθόντος με «πράσινα λεφτόδεντρα» και «ακάλυπτες» υποσχέσεις». Έκαναν λόγο για ακοστολόγητες προτάσεις του ΠΑΣΟΚ «που παραβιάζουν τους δημοσιονομικούς κανόνες της ΕΕ καθώς υπερβαίνουν την οροφή δαπανών, κάτι που σημαίνει ότι θα οδηγούσαν σε επιτήρηση, αυξήσεις φόρων και μέτρα λιτότητας».

Νέα πυρά υπήρξαν χθες από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη, που σημείωσε πως στις ερωτήσεις που έγιναν για την κοστολόγηση των μέτρων «ο κύριος Ανδρουλάκης πετούσε τη «μπάλα στην εξέδρα», δεν έδωσε καμία σαφή απάντηση». Με τις σχετικές αναφορές να πυροδοτούν την αντίδραση του ΠΑΣΟΚ και να συνεχίζεται ο «πόλεμος» ανακοινώσεων.

Πάντως με ανάλογη στρατηγική θα πορευτούν από την κυβέρνηση και το επόμενο διάστημα, εστιάζοντας σε ένα κοινό που δεν θέλει περιπέτειες. Με το βλέμμα στο συγκεκριμένο ακροατήριο οι «γαλάζιοι» εντείνουν τα πυρά προς τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία κατηγορούν πως μοιράζουν υποσχέσεις χωρίς αντίκρυσμα ενώ ταυτόχρονα υιοθετούν μια λογική του «όχι σε όλα» .

Να σημειωθεί εδώ πως στο στρατόπεδο της Ν.Δ. εκτιμούν πως το επόμενο διάστημα οι τόνοι από την πλευρά της Χαριλάου Τρικούπη θα ανέβουν για μια σειρά θεμάτων (π.χ. στην εξεταστική επιτροπή που συγκροτήθηκε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ). Αναμένουν δε ο πολιτικός υδράργυρος να χτυπήσει κόκκινο, καθώς μία σειρά νομοσχεδίων θα πάρουν σύντομα το δρόμο για την Ολομέλεια (π.χ. το εργασιακό νομοσχέδιο, διατάξεις του οποίου έχουν δεχθεί κριτική από την αντιπολίτευση).

Για ποια θέματα θα ανοίξει η συζήτηση

Από την κυβέρνηση επιχειρούν να δείξουν πως δεν υπάρχει… κόπωση και να βάλουν μπροστά μια ατζέντα μεταρρυθμίσεων.Το προηγούμενο διάστημα υπήρχαν ανοίγματα προς το ΠΑΣΟΚ (π.χ. για τις ανεξάρτητες αρχές) ενώ στόχος του Μαξίμου είναι να ανοίξει ο διάλογος για μια σειρά θεμάτων (όπως το Εθνικό Απολυτήριο). Πάντως με το σκληρό ροκ να επικρατεί μεταξύ κυβέρνησης και Χαριλάου Τρικούπη δεν είναι εύκολο να βρεθούν κοινά σημεία σε μια σειρά θεμάτων.

Να σημειωθεί εδώ πως η κυβέρνηση θέλει να ξεκινήσει η συζήτηση για την Συνταγματική Αναθεώρηση το 2026, όπου όσα άρθρα συγκεντρώσουν 180 «ναι» μπορούν να αναθεωρηθούν από την επόμενη Βουλή με 151 θετικές ψήφους. Ωστόσο όσο άρθρα ψηφιστούν από 151 έως 179 βουλευτές θα χρειαστεί να συγκεντρώσουν τουλάχιστον 180 ψήφους στην επόμενη Βουλή.

Μία εικόνα των άρθρων για τα οποία θέλει να ανοίξει τη συζήτηση η κυβέρνηση είχε δώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας το Μάρτιο στην Ολομέλεια. Συγκεκριμένα απευθυνόμενος στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη είχε πει πως θα μπορούσε να υπάρξει συμφωνία να τεθούν τέσσερα θέματα και συμπλήρωσε «δύο θα τα θέσετε εσείς και δύο εμείς».

Ειδικότερα είχε επισημανθεί πως είναι έτοιμος να θέσει προς αναθεώρηση το άρθρο για τον τρόπο επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης και το άρθρο 86 του Συντάγματος για την ποινική μεταχείριση υπουργών. Αναφέρθηκε και σε δύο ακόμα άρθρα που θα προταθούν προς αναθεώρηση : την αλλαγή του άρθρου 16(που αφορά στα πανεπιστήμια) και τη συνταγματική κατοχύρωση της αξιολόγησης στο δημόσιο.