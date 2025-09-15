Δήμος Αθηναίων: Συνεχίζονται τα συμμετοχικά εργαστήρια για την «Ανοιχτή Γειτονιά 15 λεπτών»

Στη συνέχεια της δημόσιας διαβούλευσης για την «Ανοιχτή Γειτονιά 15 λεπτών», οι κάτοικοι της 3ης και της 5ης Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου Αθηναίων, κατέθεσαν τις προτάσεις και τις ιδέες τους.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δήλωσε: «Η Αθήνα που ονειρευόμαστε γίνεται πράξη με τη δύναμη της συμμετοχής των πολιτών. ΑλλάΖΟΥΜΕ κάθε γειτονιά – προσθέτουμε πράσινο, ζωντανό πολιτισμό και σύγχρονες υποδομές σε κάθε γωνιά της πόλης. Η Διπλή Ανάπλαση φέρνει ένα νέο πάρκο μεγαλύτερο από τον Εθνικό Κήπο, χιλιάδες δέντρα και θάμνους, γήπεδα και χώρους αναψυχής για όλους».

Η Αντιδήμαρχος Αστικής Αναζωογόνησης και Ανθεκτικότητας, Μάρω Ευαγγελίδου, πρόσθεσε: «Η ενεργή συμμετοχή των κατοίκων αποδεικνύει ότι οι Αθηναίοι αγκαλιάζουν την ιδέα της “Γειτονιάς των 15 λεπτών”. Μέσα από τα εργαστήρια συγκεντρώνουμε προτάσεις που μετατρέπονται σε συγκεκριμένες παρεμβάσεις, ώστε κάθε δημόσιος χώρος να είναι πιο πράσινος, πιο βιώσιμος και πιο φιλικός προς όλους».

Διπλή Ανάπλαση: Μία «πράσινη» ευκαιρία για την πόλη

Στη συζήτηση για την 3η Δημοτική Κοινότητα, ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, παρουσίασε το εμβληματικό έργο της Διπλής Ανάπλασης, με συνολικό προϋπολογισμό 360 εκατ. ευρώ. Αναφέρθηκε στις εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη για το έργο που αλλάζει οριστικά τον Βοτανικό αλλά και όλη την Αθήνα. Το έργο περιλαμβάνει απορρύπανση, απαλλοτριώσεις 85 στρεμμάτων, νέα δίκτυα, εκτεταμένο πράσινο, δημιουργία γηπέδου–στολιδιού και εγκαταστάσεων Ερασιτέχνη, νέα πάρκα με πράσινο 1,5 φορά όσο ο Εθνικός Κήπος, 3.600 δέντρα και 97.200 θάμνους, νέους δρόμους, πεζόδρομους και ποδηλατόδρομους, ενώ η Ιερά Οδός θα έχει νέα πεζοδρόμια 20 μ., ποδηλατόδρομο και σύγχρονες προδιαγραφές βιώσιμης κινητικότητας.

3η Δημοτική Κοινότητα – Έργα & Παρεμβάσεις

Επιστολή στον ΟΣΕ για άμεση φύλαξη, αποκατάσταση βλαβών και βελτίωση οδοσήμανσης στην αφύλακτη διάβαση της οδού Κωσταντινουπόλεως

Μνημείο για τους νεκρούς των Τεμπών, «Το Δέντρο των Ψυχών – Η Αρχή» στο πάρκο Ερμού και Πειραιώς

Νέο πάρκο σκύλων και πράσινο σημείο δροσισμού με εκνέφωση στο Σεράφειο του Δήμου Αθηναίων

Κατεδάφιση 14 επικινδύνως ετοιμόρροπων κτιρίων και 3 ρυμοτομούμενων κτιρίων (προσεχώς)

Αποκατάσταση φωτισμού εντός της πλατείας Μερκούρη λόγω βανδαλισμού

Αντικατάσταση 4.899 φωτιστικών σωμάτων με LED και επισκευή-αποκατάσταση 2.664 σημείων

Προμελέτη αποκατάστασης της διατηρητέας βίλας Δουρούτη και του περιβάλλοντος χώρου

Μια νέα παιδική χαρά έρχεται στο Πάρκο Κονίστρας, εντός του 2026

Συντηρήσεις / Ανακατασκευές 3 γηπέδων μπάσκετ

Εργασίες αποκατάστασης βλαβών σε 40 σχολεία, και πυροπροστασία σε 7 σχολικά συγκροτήματα και αποκατάσταση αύλειων χώρων σε 5

Σχεδιασμός Δημοτικής Αστικής Συγκοινωνίας με 20 στάσεις Νέος Κόσμος – Πετράλωνα – Κεραμεικός, περίπου 5,5 χλμ.

Ξεκίνησαν τα αντιπλημμυρικά έργα στη Ριζούπολη

Στη διαβούλευση για την 5η Δημοτική Κοινότητα, ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, αναφέρθηκε στα αντιπλημμυρικά έργα στη Ριζούπολη (προϋπολογισμός 1,2 εκ. ευρώ) τα οποία ξεκίνησαν στο τέλος του 2024 και βρίσκονται σε εξέλιξη, τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό για την Οικολογική αποκατάσταση ρέματος Ποδονίφτη (αποτύπωση επικίνδυνων σημείων πλημμύρας, θερμών περιοχών & φυσικών διαδρομών νερού) και την Πράσινη αναβάθμιση του Άλσους Προφήτη Ηλία, η οποία περιλαμβάνει: φυτεύσεις, ανακατασκευή Παιδικής Χαράς, ράμπες ΑμεΑ (προσεχώς), καταγραφή & αξιοποίηση υπόγειων νερών

5η Δημοτική Κοινότητα – Έργα & Παρεμβάσεις

Αποκατάσταση φωτιστικών σωμάτων στο Πάρκο Θερμίδα

Νέα φωτιστικά LED (4.474 σημεία) & αποκατάσταση 2.018 φωτιστικών σωμάτων

Ανακατασκευή 6 παιδικών χαρών και παράδοση προσεχώς νέας στην πλατεία Καρκαβίτσα

Αποκατάσταση κιν/φου Α-Β στα Πατήσια και περιβάλλοντος χώρου (ολοκλήρωση εργασιών μέχρι τέλος ‘25)

Κατεδάφιση παλαιού Μαρμαράδικου και επικίνδυνων ετοιμόρροπων κτιρίων

Ανακατασκευές 8 αθλητικών χώρων μπάσκετ και βόλεϊ

Άρσεις 169 εγκαταλελειμμένων οχημάτων

Παρεμβάσεις σε 25 σχολεία (επισκευές, πυροπροστασία, αναβάθμιση αύλειων χώρων)

Ανακύκλωση βιοαποβλήτων σε καφέ κάδους: τοποθέτηση 84 εξωτερικών κάδων 240lt και διανομή 1.100 καφέ οικιακών κάδων 10lt σε ισάριθμα νοικοκυριά

Σχεδιασμός Δημοτικής Αστικής Συγκοινωνίας με 26 στάσεις σε Πατήσια–Κυψέλη–Προμπονά, περίπου 5,5 χλμ.

Όσοι δεν κατάφεραν να παρευρεθούν στα εργαστήρια, μπορούν να συμμετέχουν διαδικτυακά μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου στον σύνδεσμο: https://platform.participatorylab.org/enroll/category/geitonies15