ΠΑΣΟΚ για υπόθεση Novartis: Κάποιοι επέλεξαν να εργαλειοποιήσουν το σκάνδαλο για πολιτικούς λόγους – Σήμερα είναι βαρύτατα εκτεθειμένοι

«Η καταδίκη των δύο πρώην προστατευόμενων μαρτύρων στην υπόθεση της NOVARTIS είναι η αρχή ώστε να πέσει φως σε αυτό το σκάνδαλο», τονίζει σε ανακοίνωσή του ΠΑΣΟΚ, σχολιάζοντας την απόφαση του δικαστηρίου μετά την ανακοίνωση των ποινών για τους δύο πρώην προστατευόμενους μάρτυρες στη δίκη Novartis.
Και προσθέτει στην ανακοίνωσή της η Χαριλάου Τρικούπη πως «Κάποιοι επέλεξαν να εργαλειοποιήσουν [το σκάνδαλο] για πολιτικούς λόγους», υπογραμμίζοντας ότι «σήμερα είναι βαρύτατα εκτεθειμένοι».
