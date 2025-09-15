Ευ. Βενιζέλος για υπόθεση Novartis: Τα πρώτα βιολιά της σκευωρίας έχουν διαφύγει του δικαστικού ελέγχου

«Η καταδίκη των κουκουλοφόρων μαρτύρων (επισήμως πλέον ψευδομαρτύρων) της σκευωρίας Νοβάρτις είναι ένα βήμα που έγινε δυστυχώς με μεγάλη καθυστέρηση», αναφέρει σε δήλωσή του ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελος Βενιζέλος, σχολιάζοντας την απόφαση του δικαστηρίου μετά την ανακοίνωση των ποινών για τους δύο πρώην προστατευόμενους μάρτυρες στη δίκη Novartis.

Και προσθέτει: «Το θεσμικά ελλειμματικό και δυσάρεστο είναι ότι οι ενορχηστρωτές και τα πρώτα βιολιά της σκευωρίας έχουν διαφύγει του δικαστικού ελέγχου».

Υπόθεση Novartis: Ποινές φυλάκισης με αναστολή στους δύο πρώην προστατευόμενους μάρτυρες

Σε ποινή φυλάκισης 25 μηνών με τριετή αναστολή καταδίκασε το Μονομελές δικαστήριο τον Φιλίστορα Δεστεμπασιδη, ενώ στη Μαρία Μαραγγέλη επέβαλε την ποινή των 33 μηνών με τριετή αναστολή για ψευδή κατάθεση και ψευδή καταμήνυση στην υπόθεση Novartis.

Το δικαστήριο αναγνώρισε το ελαφρυντικό του σύνομμου βίου, ενώ δεν έκανε δεκτό το ελαφρυντικό των μη ταπεινών αιτίων που αιτήθηκαν οι συνήγοροί τους.