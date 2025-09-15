Κυβερνητικές πηγές κατά ΠΑΣΟΚ: Η χώρα έχει πληρώσει ακριβά ακοστολόγητα προγράμματα και ανεύθυνες προτάσεις

«Η απάντηση του εκπροσώπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ είχε πολλά λόγια, περισσότερα νεύρα αλλά καθόλου ουσία», σχολιάζουν κυβερνητικές πηγές.

«Ο κ. Τσουκαλάς δεν βρήκε ούτε μία λέξη για να απαντήσει στο πολύ απλό ερώτημα: «Πόσο κοστίζουν οι ‘’πλουσιοπάροχες’’ προτάσεις του κ. Ανδρουλάκη;». Οσο και αν το ΠΑΣΟΚ αποφεύγει να δώσει απαντήσεις, οι πολίτες γνωρίζουν ότι η χώρα έχει πληρώσει ακριβά ακοστολόγητα προγράμματα και ανεύθυνες προτάσεις», τονίζουν οι ίδιες πηγές.

