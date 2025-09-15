Π. Μαρινάκης κατά ΠΑΣΟΚ: «Όταν το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης συνάντησε το λεφτά υπάρχουν»

Βολές κατά του ΠΑΣΟΚ εκτόξευσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, με φόντο τις προτάσεις που διατύπωσε ο πρόεδρος του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ.

«Αν μπορούσαμε να το πούμε με έναν τίτλο: Όταν το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης συνάντησε το “λεφτά υπάρχουν”. Αυτό είδαμε από τον κ. Ανδρουλάκη στη Θεσσαλονίκη» σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

«Σε πάρα πολλές ερωτήσεις που του έγιναν για την κοστολόγηση, ο κ. Ανδρουλάκης πετούσε τη μπάλα στην εξέδρα, δεν έδωσε καμία σαφή απάντηση. Όπως είπα και χθες, σε αυτές τις ερωτήσεις αν θες να σε πάρουν στα σοβαρά, αν θες να είσαι αξιόπιστος, η απάντηση πρέπει να είναι μονολεκτική “κοστίζει”» συνέχισε.

«Επιπλέον 4 δισεκ. τον χρόνο το κόστος»

«Σύμφωνα με πρόχειρους υπολογισμούς όσα μας είπε ο κ. Ανδρουλάκης, σύμφωνα με το ΥΠΟΙΚ, είναι 4 δισεκ. τον χρόνο, επιπλέον των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός και το ΠΑΣΟΚ δεν τα θεωρεί αρκετά. Είτε ο κ. Ανδρουλάκης τα είπε για να τα πει, είτε απέκρυψε άλλα μέτρα για να χρηματοδοτήσει αυτά που εξήγγειλε, τα οποία άλλα μέτρα είναι αυξήσεις φόρων. Είτε παρέθεσε μια σειρά από εξαγγελίες για να γίνει ευχάριστος στον κόσμο μπας και ανέβει δημοσκοπικά, άρα εκεί ουσιαστικά κορόιδεψε τον κόσμο σε αυτό το κομμάτι, είτε είπε την αλήθεια για αυτά που θέλει να κάνει αλλά ήταν μισή αυτή η αλήθεια γιατί έπρεπε να συνοδεύεται με τα μέτρα που θα χρηματοδοτήσει αυτές τις παροχές» συνέχισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Σε ό,τι αφορά τις απευθείας αναθέσεις, ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι «ο κ. Ανδρουλάκης παρουσιάζει ποσοστά 70%, τα οποία αν κάτσει κανείς και τα δει, δεν είναι ακριβή. Είχα κάνει μια ανάλυση προς το τέλος του καλοκαιριού, όπου είχαμε δει ότι η αξία σε ευρώ των δημοσίων συμβάσεων που πραγματοποιήθηκαν από την κεντρική κυβέρνηση από το 2020 μέχρι και το 2024 που είναι τα πλήρη 5 έτη που κυβερνά η ΝΔ, είναι 2,35 δισεκ. σε σύνολο συμβάσεων αξίας 64,2 δισεκ. Είναι οι απευθείας αναθέσεις από την κυβέρνηση, δηλαδή το 3,7%, σχεδόν 4 ευρώ στα 100. Αυτό είναι το ποσοστό».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε επίσης ότι «ένα δεύτερο ψέμα είναι ότι αυξήσαμε τους μετακλητούς. Και αυτό το έχουμε απαντήσει. Και επιμένει ο κ. Ανδρουλάκης. Κάποιον μου θυμίζει, που επιμένει να λέει τα ίδια και τα ίδια τα οποία δεν ισχύουν. Ο αριθμός των μετακλητών στην κεντρική κυβέρνηση έχει μειωθεί από το 2018 μέχρι σήμερα. Έχει πάει από το 1.089 στους 1.012. Δεν είναι ότι έχει μειωθεί δραστικά αλλά αυτό που λέει το ΠΑΣΟΚ ότι έχουν εκτιναχθεί οι μετακλητοί, δεν ισχύει. Είναι κατά τι λιγότεροι και κάνουν μια δουλειά ο καθένας η οποία αξιολογείται. (…)Γιατί έχουν αυξηθεί συνολικά; Κι εκεί είναι η παραπλάνηση. Έχουν αυξηθεί συνολικά διότι το κράτος έδωσε τη δυνατότητα στην τοπική αυτοδιοίκηση να έχει παραπάνω συνεργάτες. Άρα, ο συνολικός αριθμός μετακλητών συνολικά στο δημόσιο δεν οφείλεται στο γεγονός ότι έχουν αυξηθεί από την κεντρική κυβέρνηση… Πράγματι έχουν πάει από 2.699 σε 3.339, λόγω του γεγονότος ότι αυτός ο αριθμός ο παραπάνω είναι όλος παραπάνω στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ας έρθει να πει το ΠΑΣΟΚ ότι δεν πρέπει να έχουν αυτούς τους συνεργάτες με τις πολλές ελλείψεις προσωπικού που έχουν οι δήμοι και οι περιφέρειες. Προσπαθούν να δημιουργήσουν εντυπώσεις στον κόσμο, όπως κάνουν και με το Ταμείο Ανάκαμψης ότι “είμαστε τελευταίοι”».