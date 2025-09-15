Αντ. Σαμαράς για υπόθεση Novartis: Να αποκαλυφθούν αυτοί που ενορχήστρωσαν ως ηθικοί αυτουργοί τη σκευωρία

Tην καταδικαστική απόφαση του μονομελούς δικαστηρίου για τους δύο πρώην προστατευόμενους μάρτυρες στην υπόθεση της Novartis, για ψευδή κατάθεση και ψευδή καταμήνυση κατ’ εξακολούθηση σε βάρος πολιτικών προσώπων, σχολίασε ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράςσημειώνοντας την ανάγκη όχι μόνο να τιμωρηθούν οι φυσικοί αυτουργοί αλλά και να αποκαλυφθούν οι ηθικοί αυτουργοί.

«Η υπόθεση αυτή επιβάλλει όχι απλά να εφαρμοστεί το δίκαιο αλλά να απονεμηθεί Δικαιοσύνη», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «η Δικαιοσύνη επιβάλλει όχι απλά την τιμωρία των φυσικών αυτουργών, αλλά και την αποκάλυψη εκείνων που σκηνοθέτησαν και ενορχήστρωσαν ως ηθικοί αυτουργοί τη σκευωρία της Novartis» πρόσθεσε. «Για τη Δημοκρατία και την Αλήθεια», όπως είπε.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα έγινε γνωστό ότι ο Φιλίστορας Δεστεμπασίδης καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 25 μηνών με τριετή αναστολή ενώ στη Μαρία Μαραγγέλη σε ποινή 33 μηνών με τριετή αναστολή, για ψευδή κατάθεση και ψευδή καταμήνυση στην υπόθεση Novartis.

Οι δύο πρώην προστατευόμενοι μάρτυρες περί χρηματισμού δέκα πολιτικών προσώπων από τη Novartis έφθασαν στο εδώλιο , αφότου η Οικονομική Εισαγγελία αποφάνθηκε τον Οκτώβριο του 2024 ότι ο «Μάξιμος Σαράφης» και η «Αικατερίνη Κελέση», δεν πληρούν τις προϋποθέσεις διατήρησης του καθεστώτος προστασίας από ποινικές συνέπειες.

Έτσι με το τέλος της ποινικής ασυλίας τους, ενεργοποιήθηκαν οι μηνύσεις που είχαν υποβάλει σε βάρος τους, τα δέκα πολιτικά πρόσωπα για τα οποία ισχυρίστηκαν ότι έλαβαν χρήματα από τη Novartis, ώστε να κρατά ισχυρή θέση η βιομηχανία στον χώρο του φαρμάκου.

Το δικαστήριο από τον περασμένο Απρίλιο αξιολόγησε όλα τα στοιχεία, εξέτασε τους μηνυτές, μεταξύ των οποίων ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς και πρώην και νυν υπουργοί, τους μάρτυρες, έλεγξε τις θέσεις των δύο πλευρών, άκουσε τις απολογίες των δύο πρώην προστατευόμενων μαρτύρων και τις αγορεύσεις των συνηγόρων τόσο των μηνυτών, όσο και των κατηγορουμένων, ώστε να σταθμίσει όλες τις παραμέτρους της υπόθεσης.