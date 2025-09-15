Υπόθεση Novartis: Ποινές φυλάκισης με αναστολή στους δύο πρώην προστατευόμενους μάρτυρες

Σε ποινή φυλάκισης 25 μηνών με τριετή αναστολή καταδίκασε το Μονομελές δικαστήριο τον Φιλίστορα Δεστεμπασιδη, ενώ στη Μαρία Μαραγγέλη επέβαλε την ποινή των 33 μηνών με τριετή αναστολή για ψευδή κατάθεση και ψευδή καταμήνυση στην υπόθεση Novartis.

Το δικαστήριο αναγνώρισε το ελαφρυντικό του σύνομμου βίου, ενώ δεν έκανε δεκτό το ελαφρυντικό των μη ταπεινών αιτίων που αιτήθηκαν οι συνήγοροί τους.

Τι είπε η εισαγγελική λειτουργός

«Για τον κ. Δεστεμπασιδη, η αναγνώριση του ελαφρυντικού μη ταπεινών αιτιών έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την ενοχή για εν γνώσει του ψευδή κατάθεση, άρα δεν πρέπει να αναγνωριστεί. Να του δοθεί όμως το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου, ήταν εδώ σε κάθε συνεδρίαση, βοήθησε, είχε αξιοπρεπή στάση έχει λευκό ποινικό μητρώο», είπε η εισαγγελική λειτουργός και αναφερόμενη στην Κ. Μαραγγέλη τόνισε:

Μπορεί η κατηγορούμενη να μην υπέστη τη βάσανο της διαδικασίας ωστόσο προσήλθε για να απολογηθεί, δεν έχω συγκεκριμένα στοιχεία για τη ζωή της αλλά πρέπει να της αναγνωριστεί το ελαφρυντικό του σύννομου βίου».

Διαβάστε ακόμη: