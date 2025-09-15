Logo Image

Αντόνιο Κόστα προς Μητσοτάκη: Πολύ εντυπωσιακό αυτό που έχετε πετύχει στη χώρα τα τελευταία χρόνια

(ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)

«Η Ελλάδα είναι πολύ σημαντική χώρα στην Ε.Ε.»

Τον σημαντικό ρόλο της Ελλάδας στην Ε.Ε. υπογράμμισε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα κατά τη συνάντησή του στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

«Η Ελλάδα είναι πολύ σημαντική χώρα στην Ε.Ε. και έχετε σημαντική εμπειρία στα νότια σύνορά μας. Αν μου επιτρέπετε να σχολιάσω τη μακροοικονομική εικόνα στη χώρα. Αυτό που έχετε κάνει στη χώρα τα τελευταία 2 χρόνια είναι πολύ εντυπωσιακό» ανέφερε ο κ. Κόστα στον διάλογο που είχαν με τον κ. Μητσοτάκη μπροστά στις κάμερες.

