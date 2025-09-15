Η Τουρκία ετοιμάζεται για έρευνες του «Πίρι Ρέις» στο Αιγαίο – Με αντι-NAVTEX απάντησε η Ελλάδα

Με αντι-Navtex απάντησε η Αθήνα στη Navtex που εξέδωσε η Άγκυρα, η οποία από σήμερα και για δέκα ημέρες θα διεξάγει επιστημονικές έρευνες, με το ωκεανογραφικό σκάφος «Πίρι Ρέις», σε περιοχές του Αιγαίου.

Με την έκδοση της τουρκικής Navtex, από τον τουρκικό σταθμό της Σμύρνης, ανακοινώθηκε η πρόσθεση της Άγκυρας για διεξαγωγή επιστημονικών ερευνών σε θαλάσσιες περιοχές πέριξ του Κόλπου της Σμύρνης και μια θαλάσσια ζώνη που εκτείνεται δυτικά της Λέσβου, νότια της Χίου και μέχρι τη νησίδα Καλόγερος, στο κέντρο του Αιγαίου.

Οι συγκεκριμένες περιοχές, όπως αναφέρει η ΕΡΤ, είναι μεν σε διεθνή ύδατα, ωστόσο, πρόκειται για περιοχές ελληνικής δικαιοδοσίας, επομένως για την έκδοση των σχετικών αδειών είναι αρμόδιες μόνο οι ελληνικές αρχές.

Η Τουρκία μέσω του ζητήματος αρμοδιότητας και δικαιοδοσίας στις συγκεκριμένες περιοχές εγείρει ουσιαστικά θέμα υφαλοκρηπίδας, δηλαδή θεωρεί παρανόμως ότι οι συγκεκριμένες περιοχές ανήκουν στην δική της δυνητική υφαλοκρηπίδα, στη λογική ότι αυτή χαράσσεται με βάση τις ηπειρωτικές ακτές και αγνοώντας την ύπαρξη των ελληνικών νησιών, κατά παράβαση του Δικαίου της Θάλασσας.

Γι’ αυτό και η ελληνική πλευρά προχώρησε στην έκδοση αντι-Navtex, από τον σταθμό της Λήμνου, με την Αθήνα να βρίσκεται σε ετοιμότητα και να παρακολουθεί την πορεία του πλοίου όταν ξεκινήσει.