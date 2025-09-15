Μητσοτάκης προς Κόστα: Χώρες που απειλούν μέλη της Ένωσης με πόλεμο δεν μπορούν να μετέχουν στην ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική άμυνας

Δηλώσεις στον Τύπο παραχωρούν αυτή την ώρα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, σε συνέχεια της συνάντησής τους στο Μέγαρο Μαξίμου.

Κατά τις δηλώσεις του ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε τη «σαφή θέση της Ελλάδας ότι «σε μία ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική άμυνας δεν μπορούν να μετέχουν χώρες που απειλούν ακόμη με πόλεμο μέλη της Ένωσης». «Είναι στο χέρι τους να οικοδομήσουν καλές σχέσεις με την Ευρώπη, αλλά αυτό προϋποθέτει και σεβασμό των αρχών της» διαμήνυσε.

Ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε την στήριξή του στην Πολωνία, με φόντο τις πρόσφατες παραβιάσεις του εναέριου χώρου της. «Εκφράζουμε την στήριξή μας στους Πολωνούς εταίρους μας που υπερασπίστηκαν τα ανατολικά σύνορα της Ε..Ε απέναντι σε μία ανοικτή παραβίαση του εναέριου χώρου τους. Οφείλουμε να αποδεικνύουμε και επί του πεδίου ότι δεν μπορεί να γίνει ανεκτή καμία παραβίαση της κυριαρχίας μας και των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων» τόνισε.

Υπογράμμισε ακόμη πως «το ουκρανικό παραμένει ψηλά στις προτεραιότητές μας» ενώ επανέλαβε την στήριξη της Αθήνας «στη συνεννόηση που γίνεται μεταξύ Ε.Ε. και ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου, προφανώς μία συζήτηση που πρέπει να γίνει με τη συμμετοχή της Ουκρανίας και μόνο βάσει των προβλέψεων του διεθνούς δικαίου, με σεβασμό στο απαραβίαστο των συνόρων».

Σε ό,τι αφορά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ο πρωθυπουργός τόνισε πως η Αθήνα στηρίζει έμπρακτα τις διαπραγματευτικές προσπάθειες για εκεχειρία. Παράλληλα, όπως είπε, «είμαστε πολύ ανήσυχοι μετά την ανεπίτρεπτη παραβίαση της κυριαρχίας του Κατάρ, κάτι που υπογράμμισε και προσωπικά στον Εμίρη, όταν επικοινώνησα μαζί του».

Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε πως επί τάπητος τέθηκαν και «οι μεγάλες προκλήσεις του μεταναστευτικού». «Είχαμε μετά από μία μακρά περίοδο ηρεμίας δυστυχώς σημαντικές αφίξεις τις τελευταίες 48 ώρες στην Κρήτη. Αυτό επαναβεβαιώνει την ανάγκη για μια συντονισμένη προσπάθεια προστασίας των εξωτερικών συνόρων της Ε.Ε. H E.E. πρέπει να παρέχει κάθε δυνατή στήριξη στα κράτη της πρώτης γραμμής» τόνισε.

«Εντυπωσιακή η ανάκαμψη της Ελλάδας»

Από την πλευρά του ο κ. Κόστα υπογράμμισε τη σημασία της επίσκεψής του, καθώς – όπως είπε, «οι θεσμοί πρέπει να έρθουν πιο κοντά στους πολίτες και βεβαίως όλοι οι ηγέτες, όλα τα κράτη- μέλη έχουν σημασία. Τους χρειαζόμαστε όλους για να χτίσουμε την ενότητα» πρόσθεσε.

«Με την ευκαιρία θα ήθελα να συγχαρώ θερμότατα την Ελλάδα για ό,τι έχει επιτύχει την τελευταία 10ετια. Είναι εντυπωσιακό το πώς καταφέρετε να ανακάμψετε. Τώρα έχετε προτεραιότητες την ανταγωνιστικότητα και την ασφάλεια. Τίποτα, όμως, δεν μπορεί να γίνει χωρίς κάποια βασικά στοιχεία μακροοικονομικής πολιτικής» ανέφερε.

Σημειώνεται ότι χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρέθεσε στον κ. Κόστα δείπνο στην οικία του.

