Ο Κωνσταντίνος Τασούλας εγκαινίασε το Μουσείο Άννας Συνοδινού στο Λουτράκι

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας εγκαινίασε το Μουσείο Άννας Συνοδινού στην τελετή, που πραγματοποιήθηκε στο Αλεξάνδρειο Συνεδριακό Κέντρο Λουτρακίου, ως φόρος τιμής στη μνήμη και το έργο της σπουδαίας Ελληνίδας τραγωδού και πολιτικού.

Αναφερόμενος στην Άννα Συνοδινού, ο κ. Τασούλας τόνισε μεταξύ άλλων ότι «Το δικό της μεγαλείο διαφυλάττουμε σήμερα με τη δημιουργία αυτού του Μουσείου. Και αν ο θάνατος μας στέρησε «το πιο τίμιο, τη μορφή της», για να παραφράσω ελαφρά τον στίχο του Καβάφη, οι αξίες που πρέσβευε – η αλήθεια, η πειθαρχία, η ευθύνη – παραμένουν σταθερές και εξακολουθούν να μας εμπνέουν».

Παράλληλα, ο Πρόεδρος επισήμανε την σπουδαία παρακαταθήκη που άφησε, τόσο στο Θέατρο, όσο και στην πολιτική και υποστήριξε ότι «το μουσείο Άννας Συνοδινού που εγκαινιάζουμε σήμερα, αποτελεί έναν τόπο ζωντανού διαλόγου με την μεγάλη μας τραγωδό».