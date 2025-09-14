Logo Image

Επικοινωνία Γεραπετρίτη με τον νέο ηγούμενο της Μονής Σινά

Πολιτική

Επικοινωνία Γεραπετρίτη με τον νέο ηγούμενο της Μονής Σινά

(ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)

Η ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών

Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, επικοινώνησε με τον νέο ηγούμενο της Βασιλικής και Αυτονόμου Ιεράς Μονής του Θεοβαδίστου Όρους Σινά, αρχιμανδρίτη Συμεών Παπαδόπουλο και τον συνεχάρη για την εκλογή του, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο Twitter.

«Ο κ. Γεραπετρίτης επανέλαβε τη θέση και προτεραιότητα της Ελλάδας για την κατοχύρωση εις το διηνεκές του ελληνορθόδοξου χαρακτήρα της Μονής και για τη διατήρησή της ως ζωντανού λατρευτικού χώρου», αναφέρεται στην ανάρτηση.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube