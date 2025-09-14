Προκλητική και ανιστόρητη ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΕΞ για την Μικρασιατική Καταστροφή

Mε μια προκλητική και βαθιά ανιστόρηστη ανακοίνωση, η Αγκυρα επιχειρεί να απαντήσει στην Αθήνα με αφορμή τη μαύρη επέτειο της Μικρασιατικής Καταστροφής και τις σχετικές δηλώσεις Ελλήνων αξιωματούχων.

Συγκεκριμένα στην ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΕΞ αναφέρεται:

«Απορρίπτουμε τις αβάσιμες και απαράδεκτες δηλώσεις των ελληνικών Αρχών με το πρόσχημα της λεγόμενης επετείου των αβάσιμων ισχυρισμών σχετικά με την περίοδο κατά την οποία η Ελλάδα προσπαθούσε να εισβάλει και να καταλάβει την Ανατολία.

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται σε αντίθεση με τα ιστορικά γεγονότα και τις προσπάθειες που αποσκοπούν στην ανάπτυξη φιλικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών. Καλούμε τις ελληνικές Αρχές να απέχουν από ενέργειες που υπαγορεύονται από εσωτερικά πολιτικά κίνητρα και από πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στη δημιουργία εχθρότητας μεταξύ των δύο χωρών».

Regarding Certain Events Held and Statements Made on 14 September 2025 in Greece https://t.co/kEooUmrix1 pic.twitter.com/ECaKc7j7ny — Turkish MFA (@MFATurkiye) September 14, 2025

Κ. Τασούλας: Θυμόμαστε, σεβόμαστε και τιμούμε

«Σήμερα είναι Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, έπειτα από ιστορική παρουσία περισσότερων από 3000 ετών», ανέφερε στο μήνυμά του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κων/νος Τασούλας προσθέτοντας:

«Θυμόμαστε, σεβόμαστε και τιμούμε τη μνήμη των χιλιάδων Ελλήνων που δολοφονήθηκαν και εκδιώχθηκαν βίαια από τις πατρογονικές τους εστίες για να ριζώσουν και πάλι, αυτοί οι ξεριζωμένοι, στην Ελλάδα μεταφέροντας μαζί τους όλη τη δημιουργική τους πνοή.

Στις 24 Σεπτεμβρίου 1998 η Βουλή των Ελλήνων ψήφισε ομόφωνα να είναι η σημερινή ημέρα ‘Ημέρα Εθνικής Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας και της Ανατολικής Θράκης από το Τουρκικό Κράτος’, γι’ αυτό κι εμείς, μακριά από διχασμούς και μισαλλοδοξίες, θυμόμαστε, γιατί η γνώση της ιστορίας είναι δύναμη κι όταν χρειάζεται, αποτροπή της επανάληψής της».

«Ποιός έφυγε χτυπώντας πέταλα στις πλάκες;»

Νωρίτερα, με αφορμή την Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, αναφέρθηκε στην μαυρη επέτειο εξαίροντας τη συμβολή του μικρασιατικού ελληνισμού, ο οποίος, αν και βίαια ξεριζωμένος βίαια κατόρθωσε να ριζώσει ξανά και να δώσει πνοή στην οικονομική, κοινωνική και πνευματική ανάπτυξη της Ελλάδας.

Η επέτειος αυτή, που καθιερώθηκε με ομόφωνη απόφαση του Κοινοβουλίου στις 24 Σεπτεμβρίου 1998, δεν αποτελεί μόνο υπενθύμιση μιας εθνικής τραγωδίας, αλλά και σύμβολο δύναμης και αντοχής. Η μνήμη των θυμάτων παραμένει άσβεστη, όπως και η κληρονομιά των προσφύγων που σφράγισαν την πορεία του τόπου μας.

Σε σχετική ανάρτηση στο Χ, ο κ. Δένδιας έγραψε:

«Ημέρα περισυλλογής και σεβασμού. Τιμούμε τις χαμένες ζωές, αλλά και τον μικρασιατικό ελληνισμό που με αξιοπρέπεια, δημιουργικότητα και αγώνα συνέβαλε καθοριστικά στη σύγχρονη Ελλάδα.

“Ποιός έφυγε χτυπώντας πέταλα στις πλάκες; Κατάργησαν τα μάτια τους· τυφλοί. Μάρτυρες δεν υπάρχουν πια, για τίποτε” (Γ. Σεφέρης, Επί Σκηνής Ε’).»