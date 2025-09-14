Logo Image

Πολιτική

Συνάντηση Μητσοτάκη με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αύριο Δευτέρα

(ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI)

Θα ακολουθήσουν δηλώσεις των δύο ηγετών

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο, Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου, στις 09.00 θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου António Costa, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν δηλώσεις των δύο ηγετών στον Τύπο.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

