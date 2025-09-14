Συνάντηση Μητσοτάκη με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αύριο Δευτέρα

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο, Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου, στις 09.00 θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου António Costa, στο Μέγαρο Μαξίμου.
Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν δηλώσεις των δύο ηγετών στον Τύπο.
Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ
