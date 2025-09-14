Γεραπετρίτης: Άμεσα οι συζητήσεις για οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών με Λιβύη

Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, εξέφρασε αισιοδοξία για την έναρξη των τεχνικών διαπραγματεύσεων Ελλάδας – Λιβύης σχετικά με τον καθορισμό Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ).

Σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ, σημείωσε ότι οι πρώτες συνομιλίες ενδέχεται να πραγματοποιηθούν μέσα στον Οκτώβριο και τόνισε τη δυνατότητα περαιτέρω ενίσχυσης των διμερών σχέσεων.

Σχετικά με την προγραμματισμένη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, ο υπουργός δήλωσε ότι δεν υπάρχει ακόμα ορισμένη ημερομηνία, αλλά εξέφρασε την ελπίδα ότι θα βρεθεί κατάλληλος χρόνος για ουσιαστική συζήτηση, που θα καλύψει όλα τα τρέχοντα θέματα. Διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος κρίσης στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και υπενθύμισε ότι σε θέματα οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών, η διεθνής δικαιοδοσία προσφέρει λύσεις εφόσον προκύψουν διαφορές.

Η απάντηση στην κριτική για το Παλαιστινιακό

Ο υπουργός Εξωτερικών απαντώντας στην κριτική που δέχεται η κυβέρνηση για τη στάση της στο Παλαιστινιακό δήλωσε:

«Για το Παλαιστινιακό, θα μου επιτρέψετε να πω ότι η κριτική είναι άδικη. Η Ελλάδα είναι κατ’ εξοχήν πρωτοστάτης σε ό,τι αφορά την ανθρωπιστική διάσταση στην Παλαιστίνη. Έχουμε αναλάβει μεγάλες πρωτοβουλίες, είμαστε σε απόλυτο συντονισμό με την Παλαιστινιακή Αρχή. Εμείς είμαστε εκείνοι, οι οποίοι από τους Ευρωπαίους έχουμε τη μεγαλύτερη στήριξη στην Παλαιστινιακή Αρχή. Ειδικά για το παλαιστινιακό κράτος, να σας πω ότι η στάση μας είναι σαφής. Θεωρούμε ότι βεβαίως και θα πρέπει να υπάρξει ένα κράτος της Παλαιστίνης. Αυτό όμως πρέπει να προκύψει μέσα από μία πολιτική διαδικασία. Έχει αποδειχθεί ότι οι μονομερείς αναγνωρίσεις δεν έχουν εισφέρει καθόλου στην πολιτική διαδικασία. Άρα εμείς είμαστε πολύ σαφείς. Βεβαίως και θα υπάρξει αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης. Θα γίνει στον χρόνο εκείνο που θα είναι όσο το δυνατόν πιο ωφέλιμος και υπό τη σκέπη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών».

Δεν θα είναι εθιμοτυπική η συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης επανέλαβε πως η συνάντηση του Έλληνα πρωθυπουργού με τον Τούρκο πρόεδρο στην συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών δεν πρόκειται να είναι εθιμοτυπική.

«Δεν πρόκειται προφανώς να είναι εθιμοτυπική. Πάντοτε συζητούνται τα θέματα, τα οποία είναι και της επικαιρότητας, τα οποία ανακύπτουν. Όπως έχουμε πει, με την Τουρκία υπάρχει ένα πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο διαλόγου. Το πλαίσιο αυτό είναι ο δομημένος διάλογος που γίνεται για τα πολιτικά, για την οικονομική Θετική Ατζέντα και για τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης. Συνεχίζουμε μία πολύ βασική στάση που είναι ότι, αναγνωρίζοντας τις υποκείμενες διαφορές μας, παρά ταύτα μπορούμε να συζητούμε, έτσι ώστε να μην παράγονται κρίσεις. Η αλήθεια είναι ότι τον τελευταίο χρόνο είχαμε πολλά σημαντικά γεγονότα, τα οποία συνέβησαν και τα οποία διαμορφώνουν και ένα άλλο πλαίσιο. Από εκεί και πέρα, εγώ αισθάνομαι ότι είναι χρήσιμο και αναγκαίο πάντοτε, ηγέτες δύο γειτονικών χωρών που έχουν διαχρονικά προβλήματα να συναντώνται και να προσπαθούν να διατηρούν διαύλους επικοινωνίας.»

Όσα είπε για Λιβύη

Ο υπουργός Εξωτερικών τόνισε τη σημασία της σταθερότητας και της συνέχειας στη διπλωματία, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα θα επιμείνει στις θέσεις της χωρίς παραχωρήσεις, ενώ διατηρεί τη διάθεση για διάλογο με θετική ατζέντα, αναγνωρίζοντας παράλληλα τις διαφορές της με την Τουρκία και τη Λιβύη.

«Θα έχουμε πάρα πολύ άμεσα την έναρξη των συζητήσεων των τεχνικών επιτροπών για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών, στο πολύ άμεσο διάστημα. Εγώ θα υποδεχθώ την επόμενη εβδομάδα τον Υπουργό Εξωτερικών της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας της Λιβύης. Ήδη έχουμε κάνει ανάλογες συζητήσεις και με την ανατολική Λιβύη. Η Ελλάδα είναι η μόνη ευρωπαϊκή χώρα, η οποία συζητά στο υψηλότερο επίπεδο με τις ηγεσίες των δύο πλευρών».

Ερωτηθείς από τον δημοσιογράφο αν θεωρείται πιθανό το σενάριο έναρξης αυτών των συζητήσεων τον Οκτώβριο ο υπουργός απάντησε:

«Μπορείτε να το υποθέσετε, αλλά είναι μόνο υπόθεση. Είναι σημαντική η επίσκεψη, την οποία θα έχουμε την επόμενη εβδομάδα. Είναι εκπεφρασμένη βούληση της κυβέρνησης στη δυτική Λιβύη να ξεκινήσουν οι συζητήσεις αυτές, οπότε είναι μία βάσιμη υπόθεση αυτή, την οποία κάνετε. Θέλω να πω μία κουβέντα για τη Λιβύη διότι – σωστά είπατε – ακούω την κριτική για το ότι η Λιβύη προβάλλει αξιώσεις, ότι έχουμε χάσει το έρεισμά μας στη Λιβύη. Η άποψη είναι σαφής και πάλι ερείδεται σε πραγματικά δεδομένα. Το είπα προηγουμένως. Η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα, η οποία συζητά στο υψηλότερο επίπεδο. Αναφέρομαι στην επίσκεψη, την οποία έκανα εγώ ο ίδιος και στις δύο πλευρές. Έχουμε καταφέρει και έχουμε ελαχιστοποιήσει τις παράτυπες μεταναστευτικές ροές από τη Λιβύη. Δεν έχει υπάρξει εξέλιξη σε ό,τι αφορά την κύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου, μολονότι υπάρχει η προβλεπόμενη πίεση και αναπτύσσουμε διαρκώς τις σχέσεις μας με τις δύο πλευρές. Ξέρετε, το να μπορέσουμε να έχουμε μία λειτουργική σχέση με τη Λιβύη δεν είναι εύκολο. Η Λιβύη δεν είναι μία εύκολη χώρα, επειδή επικρατεί αυτός ο de facto διχασμός και επειδή επικρατούν συνθήκες πολύ μεγάλης πίεσης. Διότι νοτίως της Λιβύης, στην Υποσαχάρια Αφρική, αυτή τη στιγμή μαίνονται εμφύλιοι πόλεμοι, άρα υπάρχουν και μεταναστευτικές πιέσεις. Παρά ταύτα, έχουμε καταφέρει και έχουμε μία σχέση, η οποία είναι καλή, λειτουργική και νομίζω ότι μπορεί να αναβαθμιστεί».

Τα σχόλια για την κριτική Σαμαρά

Όσον αφορά την πολιτική επαναπροσέγγιση με τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, ο επικεφαλής της Ελληνικής διπλωματίας ανέφερε:

«Σέβομαι ιδιαιτέρως τον κ. Σαμαρά, τη συμβολή του στη χώρα και την πορεία του στη Νέα Δημοκρατία. Έχει μία διαφορετική προσέγγιση σε ό,τι αφορά τα εθνικά ζητήματα. Είμαι πεπεισμένος ότι, εάν καθίσουμε και συζητήσουμε για τα θέματα αυτά – πού ήμασταν πριν από δύο χρόνια με την Τουρκία και πού είμαστε σήμερα στο πεδίο, στα επιχειρήματά μας, πού ήμασταν με τη Λιβύη και πού είμαστε σήμερα, πού ήμασταν στο διεθνές πεδίο, στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και πού είμαστε σήμερα – νομίζω θα καταλήξουμε αντικειμενικά και αμερόληπτα ότι όχι μόνο δεν έχουν υπάρξει υποχωρήσεις, αλλά αντιθέτως το διεθνές αποτύπωμα της χώρας σήμερα είναι πιο ισχυρό από ποτέ.

Και σε αυτό νομίζω η πολύ πρόσφατη και νωπή εξέλιξη, με την απτή εκδήλωση ενδιαφέροντος της Chevron, πιστοποιεί το γεγονός ότι έχουμε μία άριστη σχέση, παρά τα αντιθέτως θρυλούμενα, με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα νομίζω ότι, επειδή η εξωτερική πολιτική είναι ένα θέμα γεγονότων και όχι υποθέσεων και εικασιών, έχω την αίσθηση ότι και με τον κ. Σαμαρά θα μπορούσε να υπάρξει μία συζήτηση, η οποία θα ήταν παραγωγική. Από την άλλη πλευρά, εκείνο, το οποίο θέλω να τονίσω, είναι ότι η εξωτερική πολιτική, τα εθνικά θέματα, δεν προσφέρονται για μία εύπεπτη προσέγγιση ή κριτική. Θα πρέπει να γίνεται πάντοτε επί τη βάσει επιχειρημάτων. Και επιχειρημάτων, τα οποία να αναφέρονται στο πεδίο και όχι στη θεωρία».